Il Leverkusen di misura, pareggio a Francoforte

BAYER LEVERKUSEN 1 - MAINZ 0

Il Mainz protagonista di un ottimo inizio di stagione, due vittorie e un pareggio, incontra il Leverkusen di Herrlich, che fatica molto in questa Bundesliga. Le Aspirine, zero punti in tre giornate, hanno ritrovato la fiducia grazie alla vittoria in campo europeo contro il Ludogorets. Tra le due compagini ha regnato l'equilibrio, spezzato solo al minuto 62: Julian Brandt pennella un cross perfetto per la testa di Havertz. Florian Müller battuto e partita che trova finalmente un vincitore. Primi tre punti per il Bayer Leverkusen, si ferma invece la corsa del Mainz.

EINTRACHT FRANCOFORTE 1 - RB LIPSIA 1

A Francoforte invece, le due sfidanti sono Eintracht e Lipsia. La squadra di Hütter viene dalla vittoria al cardiopalma contro il Marsiglia in Europa League, mentre il Lipsia ha perso contro i "cugini" del Salisburgo, non il modo migliore per presentarsi ad uno scontro diretto. Al minuto 26 è molto fortunato Fernandes a ritrovarsi la palla tra i piedi e spacca la porta. Gulacsi non può far nulla in questa situazione. A inizio secondo tempo, Kostic colpisce la palla con le mani, l'arbitro decreta calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Forsberg con una conclusione centrale e rasoterra, andando a battere Trapp. 1-1 alla Commerzbank-Arena.