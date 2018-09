Eredivisie: il PSV ammazza il campionato, vincono tutte le big e respira il PEC Zwolle

Grande successo del PSV Eindhoven, che batte l'Ajax nel big match e si porta a +6 dal secondo posto. Partendo forte, i bazoer indirizzano già nel primo tempo la sfida, segnando con Pereiro, de Jong e Lozano. Brutta prova degli ospiti, che non riescono a preoccupare i rispettivi avversari. Successo di misura per il Feyenoord Rotterdam, che batte un acciaccato Utrecht grazie alla marcatura vincente di van Persie nei minuti finali di gara. Terzo successo di fila, invece, per il sorprendente Heracles Almelo, che schianta il Graafschap addirittura per quattro reti a zero: apre i giochi un autogol di Vet, li chiude Vermeji. In mezzo, gioia personale per Peterson e Kuwas.

Vittoria lontano dal proprio stadio, per l'AZ Alkmaar, che fa lo scalpo ad un Groningen ultimo e sempre più in crisi. Nonostante il goal di casa di Chabot, le teste di formaggio riescono a spuntarla, andando in rete con Idrissi, Midtsjo e Maher nella ripresa. Successo importante anche per il VVV Venlo, in casa e contro un NAC Breda poco positivo: Opoku, Susic e Grot ammazzano i diretti avversari. Prevedibile pari, nel match tra ADO Den Haag e Vitesse, formazioni simili dal punto di vista tecnico e tattico. Apre i giochi Matavz, El Khayati fissa il risultato sull'1-1 finale.

Clamoroso 4-4, poi, tra Sittard e Willem II. Già nel primo tempo, infatti, la reti sono state quattro: Dammers fa 1-0, un'autorete di El Messaoudi e SOl la ribaltano prima del pari di Novakovich. Nella ripresa, Avidjai ed ancora Novakovich illuminano il pubblico presente, pronto a sgolarsi anche per le ultime reti di gara messe a segno da Crowley e Rodriguez. Pari ugualmente emozionante, anche quello tra Excelsior ed Heerenveen. I padroni di casa si illudono con Messaoud e Bruins, nella ripresa accorcia Bulthuis. Ancora Messaoud allunga, ma gli ospiti riescono a pareggiarla con Thorsby ed Hornkamp. Successo esterno, infine, per il PEC Zwolle, che supera l'Emmen grazie al goal di Dekker.

DI SEGUITO I RISULTATI FINALI DI GIORNATA:

23.09. 16:45 PSV Ajax 3 : 0

23.09. 14:30 FC Emmen Zwolle 0 : 1

23.09. 14:30 Groningen Alkmaar 1 : 3

23.09. 12:15 Feyenoord Utrecht 1 : 0

22.09. 20:45 Vitesse Den Haag 1 : 1

22.09. 19:45 Excelsior Heerenveen 3 : 3

22.09. 19:45 Venlo Breda 3 : 0

22.09. 18:30 Sittard Willem II 4 : 4

21.09. 20:00 Heracles Graafschap 4 : 0