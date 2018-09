Ligue 1: Monaco e Lione chiamati al riscatto, cosa faranno Lilla e Tolosa?

Il Paris Saint-Germain ha voglia, ancora, di vittorie. Contro il modesto Reims, i ragazzi di Tuchel proveranno a vincere ed allungare in classifica, segnando in maniera importante una stagione cominciata positivamente. Prova del nove anche per il LOSC Lille, in casa di un Girondins de Bordeaux tutt'altro che friabile. Gli ospiti cercheranno di confermare la seconda piazza, i girondini venderanno cara la pelle. Discorso analogo per il Montpellier, che se la vedrà contro un Caen bisognoso di punti vista la diciassettesima piazza. Si prevede una sfida intensa e molto tesa.

Dopo due pareggi consecutivi, vuole riscattarsi il Tolosa, formazione che sta impressionando per cinismo e compattezza. Contro il Saint Etienne, i biancoviola proveranno a conquistare tre punti importantissimi. Obbligo riscatto per il Marsiglia, reduce dalla brutta scoppola contro l'OL: i ragazzi di Garcia non dovrebbero avere problemi con lo Strasburgo. Appaiate in classifica, proveranno a risalire sia Dijon che Lione, avversarie dirette della prossima giornata di Ligue 1. I leoni ​sono favoriti, occhio al collettivo di Digione. Novanta minuti-verità, per il Guingamp, ancora a secco di punti e dunque costretto a superare un Nimes in forma ma non insormontabile.

Match casalingo da vivere senza pressioni ma con l'obbligo della vittoria, inoltre, per il Monaco, che al Louis II ​dovrà battere l'Angers per conquistare la seconda vittoria stagionale. Discorso analogo per il Nizza, in casa di un Nantes che vive momenti di eguale sofferenza. L'anno scorso il match avrebbe attirato gli amanti della Ligue 1, ora c'è solo spazio per la paura. Infine, sfida casalinga per l'Amiens, contro un Rennes pericoloso ma da battere per non restare impelagati.

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

25.09. 19:00 Monaco Angers

25.09. 19:00 Nantes Nizza

25.09. 21:00 Tolosa St. Etienne

26.09. 19:00 Amiens Rennes

26.09. 19:00 Bordeaux Lilla

26.09. 19:00 Caen Montpellier

26.09. 19:00 Dijon Lione

26.09. 19:00 Marsiglia Strasburgo

26.09. 19:00 Nimes Guingamp

26.09. 21:00 Paris SG Reims