Liga - Crollano Barcellona e Real Madrid, il Valencia non sa vincere

Serata da ricordare in Liga. Nelle quattro sfide giocate ieri, valide per la sesta giornata del campionato spagnolo, crollano sia Barcellona che Real Madrid, non accadeva da tre anni e mezzo. Partiamo dai catalani che, dopo il pareggio casalingo contro il Girona, cadono sul campo del modesto Leganes che centra la prima vittoria in questo campionato. Successo in rimonta per i padroni di casa che ribaltano tutto in un minuto (El Zhar ed Oscar) dopo il vantaggio degli ospiti con Coutinho. Momento non proprio idilliaco per la compagine di Valverde che ha raccolto soltanto un punto nelle ultime due partite e sabato arriverà l'Athletic Bilbao.

Se il Barcellona cade, il Real Madrid naufraga: a Siviglia show della compagine andalusa con Andrè Silva che, nel giro di quattro minuti, mette a segno una doppietta che lo proietta in prima posizione della classifica marcatori con sei reti segnate in altrettante giornate. A completare la festa ci pensa Ben Yedder che chiude i conti dopo trentanove minuti di gioco. Terzo successo consecutivo, tra Liga ed Europa League, per la formazione andalusa che sale in quarta posizione in classifica. Ringrazia l'Atletico Madrid che adesso si trova a due punti dal duo Barcellona-Real Madrid e sabato sera, al Bernabeu, ci sarà il derby contro le Merengues.

Sorride anche il Villarreal che vince 3-0 in casa dell'Athletic Bilbao: succede tutto negli ultimi venticinque minuti con gli ospiti che passano in vantaggio con Fornals e nel finale archiviano la pratica con Funes Mori e Toko. Non sa vincere il Valencia: quinto pareggio nelle prime sei giornate per la formazione di Marcelino che non va oltre l'1-1 casalingo contro il Celta Vigo. Sono proprio i padroni di casa a passare in vantaggio con Batshuayi ma Iago Aspas, a dieci minuti dal termine, regala il prezioso punto alla squadra galiziana. Il Valencia e il Real Valladolid sono le uniche due squadre a non aver vinto nemmeno una partita in Liga, il clima si fa pesante dalle parti del Mestalla.

Stasera si completerà il quadro della sesta giornata: alle 20 Alaves-Getafe con i baschi che, in caso di successo, potrebbero agganciare Barcellona e Real Madrid in testa. In contemporanea Real Valladolid-Levante mentre alle 22 c'è l'interessante sfida tra Girona e Betis con le due compagini che stanno attraversando un buon momento di forma.