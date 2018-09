Ligue 1: PSG a valanga, vincono Lione e Marsiglia. Crisi nera per il Monaco

Il Paris Saint-Germain continua a macinare terreno. Contro il Reims, i ragazzi di Tuchel segnano addirittura quattro goal, rimontando l'iniziale goal di Chavalerin. Una doppietta di Cavani e Neymar ribaltano il risultato, arrotondato dalla rete di Meunier. Vince anche il Lione, che supera nettamente il Dijon per tre reti a zero: apre i giochi una doppietta di Dembele, li chiude Terrier. Ben più accesa la contesa tra Marsiglia e Strasburgo, match in cui l'OM la spunta addirittura al 91' e grazie a Germain. Payet e Sanson ribaltano la rete di Lala, Da Costa illude i suoi nei minuti finali.

Stop abbastanza inaspettato per il LOSC Lille, che in casa del Girondins de Bordeaux perde a causa di un goal di Kamano. Brutto stop per il LOSC, che manca quel salto di qualità per lottare nelle posizioni di alta classifica. Emozionante pari tra Caen e Montpellier, che animano la sfida segnando due goal ciascuno: Khaoui e Bammou marcano il tabellino per i padroni di casa, Delort e Le Tallec fanno sorridere gli ospiti. Compie un piccolo miracolo sportivo, inoltre, il Saint Etienne, che vince in casa del Tolosa e si allontana sempre più dalla zona rossa, avvicinandosi a quella europea. Les verts, inizialmente in goal con Diony, subiscono da Gradel l'1-1, segnando ancora grazie a Cabella. Salibur e Durmiz fissano sul 3-2 il tabellino.

Non sembra avere fine, invece, il momento NO del Monaco, che perde anche contro un Angers al quarto risultato utile consecutivo. A zittire il Louis II ci pensa Bahoken. Sorride finalmente il Nizza, in casa di un Nantes lontano parente della bella creatura ammirata lo scorso anno. I rossoneri, in goal con Jallet, si fanno rimontare da Sala. A regalare i tre punti al Nizza ci ha pensato Makengo. 0-0, infine, tra Guingamp e Nimes, con i padroni di casa che falliscono un rigore.

DI SEGUITO I RISULTATI FINALI DI GIORNATA:

26.09. 21:00 Paris SG Reims 4 : 1

26.09. 19:00 Amiens Rennes 2 : 1

26.09. 19:00 Bordeaux Lilla 1 : 0

26.09. 19:00 Caen Montpellier 2 : 2

26.09. 19:00 Dijon Lione 0 : 3

26.09. 19:00 Marsiglia Strasburgo 3 : 2

26.09. 19:00 Nimes Guingamp 0 : 0

25.09. 21:00 Tolosa St. Etienne 2 : 3

25.09. 19:00 Monaco Angers 0 : 1

25.09. 19:00 Nantes Nizza 1 : 2