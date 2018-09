Il Paris Saint-Germain dilaga in campionato: distacco già incolmabile?

<p>Il <strong>Paris Saint-Germain</strong> vede già lo scudetto. Dopo solo sette turni, infatti, i parigini di Tuchel hanno scavato un fossato importante tra la vetta ed il secondo posto, distante otto punti. Un bottino importantissimo, per il PSG, che in una fase ancora embrionale della stagione può già gestire un vantaggio apparentemente incolmabile. Nonostante qualche incertezza europea, il panzer transalpino non sembra cedere di un passo in<strong> Ligue 1</strong>, complice anche un tasso tecnico superiore rispetto alle altre diciannove. Anche contro il Reims, nonostante il vantaggio di Chavalerin, il PSG ha tirato il meglio da sé, con <strong>Tuchel</strong> capace di adeguare sempre più una rosa manchevole di qualche interprete soprattutto a centrocampo.</p> <p>Scesi in campo con un 4-2-3-1 profondamente rimaneggiato e pieno di seconde linee, i padroni di casa hanno trovato più difficoltà del previsto a reggere l'urto del Reims, in goal già al secondo. Approfittando di una linea difensiva poco accorta, gli ospiti segnano subito con <strong>Chavalerin</strong>, che riceve in area e batte Areola grazie ad un preciso colpo da biliardo. Poco male, comunque, per il PSG, che due minuti dopo fa 1-1 grazie ad sontuoso pallonetto di <strong>Cavani</strong>. La rete del <em>matador, </em>che scappa dal suo marcatore e batte Mendy di giustezza, è la dimostrazione dello strapotere dei parigini rispetto al resto del campionato. Come se avesse eseguito un semplice passaggio, <strong>Cavani</strong> riesce a far esplodere il <em>Parco dei Principi </em>grazie ad una super giocata, rimettendo la sfida in parità.</p> <p>Dopo il goal, il Paris Saint-Germain ci ha messo pochissimo a compattarsi, alzando i giri del proprio motore e segnando ben presto altre due reti grazie ad un rigore di <strong>Neymar</strong> e Cavani, che ribadisce in rete un pallone deviato in maniera superficiale da Mendy. Il secondo tempo, a risultato acquisito, è stato un semplice trascorrere di minuti, con il PSG pronto a calare il poker al 55' e grazie a <strong>Meunier</strong>. Allungandosi in contropiede, i parigini si sono resi protagonisti di una bellissima azione, cominciata da un filtrante di Neymar per Diaby e conclusa da un inserimento perfetto di <strong>Meunier</strong>, bravo a battere poi il portiere ospite. E' il gong del match: PSG batte Reims e si porta a casa altri punti. Anche senza una tenuta atletica importante, i ragazzi di <strong>Tuchel </strong>si portano a casa il successo, sottolineando un'assoluta differenza tra loro ed il resto delle squadre. In Europa tale divario non s'è visto, in Francia è però evidente che bastino i singoli a vincere le partite. </p>