Bundesliga: il Bayern nella capitale per tornare a vincere

Questa sera il Bayern Monaco approderà all'Olympiastadion per affrontare l'Hertha Berlino. I campioni in carica hanno voglia di riprendersi i tre punti dopo il brutto stop interno contro l'Augsburg. Non sarà facile vincere nella capitale tedesca, anche perché, per tradizione, i biancazzurri spesso hanno dato filo da torcere ai bavaresi. Basta pensare che nella stagione precedente le due squadre hanno pareggiato entrambe le volte e i Roten non escono da questo campo con i tre punti in tasca dal 2016. L'Alte Dame ha cominciato bene il campionato, totalizzando 10 punti in cinque partite in modo da posizionarsi già al quarto posto della classifica.

L'ungherese Pal Dardai si affiderà al 4-2-3-1 con Kraft tra i pali difeso da Lazaro, Stark, Rekik e Plattenhardt. Sulla mediana agiranno Lustenberg e Maier, mentre dietro le spalle della punta bosniaca Ibisevic giocheranno Salomon Kalou, Duda e Dilrosun.

Modulo speculare quello scelto dall'ex tecnico dell'Eintracht Francoforte Niko Kovac. Non ci sarà Neuer e l'estremo difensore sarà Giefer. A protezione della porta, ecco Kimmich, Sule, Boateng e Alaba. Muller e Thiago Alcantara formeranno la coppia di centrocampo, mentre James Rodriguez, Gnabry e Ribery supporteranno Lewandowski.