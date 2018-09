Ligue 1: ultima chiamata per Monaco e Guingamp, spicca la sfida tra Lilla e Marsiglia

Nemmeno il tempo di riprendersi dalle fatiche del turno settimanale che è di nuovo tempo di scendere in campo, per le venti di Ligue 1. Partendo dalla vetta, proverà a fare otto su otto il Paris Saint-Germain, contro un Nizza undicesimo e dunque voglioso di risalire. I rossoneri proveranno a fermare i parigini, troppo forti fino ad ora per chiunque. Più agevole almeno sulla carta, il turno del Lione, in casa e contro un Nantes che non sembra più essere pericoloso come la scorsa stagione. I leoni partono favoriti, non dovranno però sottovalutare la sfida. Vero e proprio big match, invece, quello tra Lilla e Marsiglia, rispettivamente terza e quarta in classifica. Si prevede un match tirato ed incerto, difficile dire chi la spunterà.

Novanta minuti casalinghi, poi, per il sorprendente Montpellier, contro un Nimes attualmente tranquillo. I padroni di casa avranno la chance di alzare l'asticella della loro stagione, la neo-promossa cercherà punti per salvarsi nel minor tempo possibile. Altro match ad altissimo contenuto di rischio e pericolosità, quello tra Saint Etienne e Monaco, collettivi che vivono momenti diversissimi: les verts navigano in acque abbastanza tranquille, i ragazzi di Jardim stanno seriamente rischiando di vivere una stagione sottotono. Vuole riprendersi da tre turni senza successi, al contrario, il Tolosa, ospite di un Rennes in crisi nera e dunque costretto a vincere. Non sarà facile per i biancoviola, che hanno comunque dato prova di cinismo ed equilibrio. Match sulla carta equilibrato, anche quello tra Strasburgo e Dijon: le due formazioni proveranno a vincere rischiando pochissimo.

Novanta minuti lontano dal proprio stadio, poi, per il Bordeaux, in netta ripresa l'inizio stagionale abbastanza sottotono. In casa del Reims, i girondini non avranno però vita facile. Ugualmente interessante, inoltre, la sfida tra Amiens e Caen, che cercheranno di vincere per allontanarsi dalla zona rossa. Le due formazioni si equivalgono, prevedere l'esito della sfida è dunque roba da Nostradamus. Infine, sogna ancora il primo successo stagionale il Guingamp, ultimo e con solo un punto in sette giornate. In casa dell'Angers non sarà facile, i rossoneri hanno l'obbligo di provarci.

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:​

28.09. 20:45 St. Etienne Monaco

29.09. 17:15 Nizza Paris SG

29.09. 20:00 Angers Guingamp

29.09. 20:00 Caen Amiens

29.09. 20:00 Lione Nantes

29.09. 20:00 Reims Bordeaux

29.09. 20:00 Strasburgo Dijon

30.09. 15:00 Rennes Tolosa

30.09. 17:00 Montpellier Nimes

30.09. 21:00 Lilla Marsiglia