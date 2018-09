Ligue 1 del sabato: il PSG vince in scioltezza, pari Lione. Si riscuote il Guingamp

<p>Il <strong>Paris Saint-Germain</strong> non si ferma. Anche in casa di un claudicante Nizza, i ragazzi di Tuchel non danno prova di debolezza, segnando tre goal e subendone zero. Dopo un primo tempo concluso avanti grazie al goal di Neymar, gli ospiti dilagano nella ripresa, segnando con Nkunku prima e Neymar poi. Frenata importante, al contrario, per l'<strong>Olympique Lyonnais</strong> di Génésio, che davanti al proprio pubblico non va oltre il deludente 1-1 contro un Nantes non insuperabile: apre i giochi Aouar, li chiude Boschilla. All'81', Fekir fallisce il rigore della vittoria.</p> <p>Vittoria importantissima, quella dello <strong>Strasburgo</strong>, che contro il Dijon allunga in classifica e mette decisamente nel mirino la salvezza. Avanti grazie alla marcatura vincente di Da Costa, i padroni di casa allungano nella seconda frazione, segnando con Mothiba prima e Martin poi. Finisce senza reti, invece, la sfida tra Reims e <strong>Bordeaux</strong>: 0-0 allo <em>Stade Auguste-Delaune.</em></p> <p>Successo decisivo in ottica salvezza per il <strong>Caen</strong>, che nel match-salvezza contro l'Amiens conquista tre punti di assoluto peso specifico. A decidere la sfida ci pensa Ninga dagli undici metri. Infine, si riscuote ufficialmente il <strong>Guingamp</strong>, che dopo il pari dello scorso turno vince e si porta a quota quattro punti. I rossoneri, che sembrano parzialmente usciti dalla crisi, la vincono grazie a Benezet, che nel finale di primo tempo riceve da Blaise e batte Butelle.</p> <p>DI SEGUITO I FINALI DI IERI:<br /> 17:15 Finale Nizza 0 - 3 Paris SG <br /> 20:00 Finale Angers 0 - 1 Guingamp <br /> 20:00 Finale Caen 1 - 0 Amiens <br /> 20:00 Finale Lione 1 - 1 Nantes <br /> 20:00 Finale Reims 0 - 0 Bordeaux<br /> 20:00 Finale Strasburgo 3 - 0 Dijon</p>