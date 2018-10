Domani ritornerà la Champions League e la Roma ospiterà il Plezen per la seconda gara del gruppo G. Eusebio Di Francesco è intervenuto in conferenza per presentare la gara. Andiamo a sentire le sue parole!

ENTUSIASMO DOPO IL DERBY -"Ho parlato solo di equilibrio. Saper anche lavorare e dare continuità a quello che stiamo facendo, nonostante un’ottima gara ed una vittoria importante. L’equilibrio è fondamentale, dare continuità a quello che stiamo facendo, gli atteggiamenti e lavorare come squadra. E’ la base più importante da cui stiamo ripartendo".

MODULO E PLZEN - "A me cambiare tanto non piace ma bisogna esser bravi a leggere le situazioni. Sto lavorando con il 4-3-3 e 4-2-3-1, ed anche con la Lazio li abbiamo alternati. Spesso dipende anche dagli avversari ed uno a partita in corso può modificare: è un’arma in più. Ad oggi si è parlato poco del Plzen che ritengo una squadra tosta, di grande fisicità e struttura e con un attaccante che ha grandi potenzialità, mena, fa gol, noi dobbiamo capire che affrontiamo una squadra fisica e dobbiamo metterci ad armi pari e poi far valere la nostra cifra tecnica, che non c’entra nulla con 4-2-3-1 o 4-3-3. E’ chiaro che metterò i giocatori nel modo migliore per farli rende".

LA CRISI DI DZEKO - "Edin deve ritrovare solo il gol, vive per quello ma a me al derby è piaciuto. Una decina di minuti ha subito certe situazioni, ma poi è stato bravo, e determinante nel primo gol. E’ un giocatore che mi tengo stretto, è un attaccante che va coccolato. Per noi è troppo importante, ci sto lavorando a tutto tondo e sono sicuro che ritroverà il gol che gli darà serenità. La mancanza di gol di Dzeko è un problema tattico? Che devo fare? Farlo partire più dietro? Dico solo che deve dare continuità, ha avuto opportunità, mi auguro possa averne di più, ci ha abituato a grandi gol, magari gli serve uno semplice che gli darà serenità che lui ha"