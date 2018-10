Eredivisie: vincono le prime della classe, sconfitte pesanti per Breda e Sittard

Il PSV Eindhoven non fa più notizia. In casa del NAC Breda, gli attuali campioni d'Olanda inanellano infatti la settima vittoria consecutiva, andando a vincere e a dare un segno profondo al campionato. Segnando solo - si fa per dire - due reti, i bazoer la sbloccano con de Jong e la chiudono con Malen. Vince anche l'Ajax, che con il medesimo risultato supera senza danni la neo-promossa Sittard, ora impelagata nelle zone basse. I lancieri vincono grazie ai goal di Dolberg e Ziyech. Rischia, ma vince, il Feyenoord Rotterdam, che strappa tre punti ad una arcigno Vitesse grazie alla punizione-capolavoro di van Persie. Prima, Bero e Botteghin animano la sfida.

Quarto successo di fila per il sorprendente Heracles Almelo, che sembra aver trovato in questa stagione l'equilibrio mancato nella scorsa. I bianconeri, in casa e contro l'Emmen, indirizzano la sfida già nel primo tempo, quando Kuwas e Peterson marcano un letale uno-due. Inutile, per gli ospiti, la rete di Jansen su rigore. Pari con goal che sa di chance mancata, invece, per l'AZ Alkmaar, frenato sul 2-2 dal PEC Zwolle. Le teste di formaggio, doppiamente avanti con Idrissi prima e Til poi, si fanno sempre rimontare dagli ospiti, in goal con van Crooj e Flemming. Stop importante per il VVV Venlo, che cede i tre punti in casa dell'Excelsior a causa della marcatura vincente di Omarsson.

Successo importante in ottica salvezza, inoltre, per il Graafschap, che batte l'arcigno Willem II. Dopo il goal di Nijland ed il rigore fallito da Bakker, i padroni di casa rischiano con Saddiki, ma un autogoal di Lewis regala loro i tre punti meritati. Pari con goal tra Gronginen ed Utrecht, che non migliorano di molto la loro classifica: a van de Streek risponde Mendes Moreira. Stesso risultato, infine, tra Heerenveen ed ADO Den Haag: apre i giochi Vlap, li chiude Necid.

DI SEGUITO I FINALI DI GIORNATA:

30.09. 16:45 Feyenoord Vitesse 2 : 1

30.09. 14:30 Alkmaar Zwolle 2 : 2

30.09. 14:30 Graafschap Willem II 2 : 1

30.09. 14:30 Groningen Utrecht 1 : 1

30.09. 12:15 Heracles FC Emmen 2 : 1

29.09. 20:45 Excelsior Venlo 1 : 0

29.09. 20:45 Sittard Ajax 0 : 2

29.09. 18:30 Breda PSV 0 : 2

29.09. 18:30 Heerenveen Den Haag 1 : 1