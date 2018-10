Liga Spagnola- I risultati della giornata

Una Giornata di Liga dove non si fanno sconti. Il campionato è sempre più vivo e sembra che anche le grandi del trono di Spagna possano soffrire ogni partita e ogni squadra.

A cominciare da una Madrid che si divide a metà il un derby, difatti tra Blancos e Colchoneros, finisce 0-0, ma gara di grande intensità e attenzione. Anche il Barcellona frena in casa da un Bilbao a cui prestare molta attenzione, in quanto ferma Real e Blaugrana.

Vince il Valencia contro la Sociedad, con i Taronges che recuperano almeno la dignità persa nelle altre partite. Vola terzo il Siviglia con doppietta di Banega e Andrè Silva, i quali stendono l'Eibar al Pizjuan ed escono da un periodo tormentato.

Pareggio senza infamia e senza lode tra Huesca e Girona, con i secondi che perdono una bella occasione di punti per dare fastidio nelle sei in testa. Vola il Valladolid che batte il Villareal, sale nono e conferma di essere davvero pericolosp. Il Submarino Amarillo rimane in acque di metà classifica, ma deve assolutamente invertire la rotta.

Il Levante bene, con una vittoria che lo fa uscire dalle zone calde contro l'Alaves, il quale continua a perdere punti importanti per assaltare Europa League. Tornano a vincere gli avversari, nel girone del Milan, del Betis. Gli Andalusi travolgono il sempre più in crisi Leganes e si piazzano al quinto posto della classifica. Finisce in pareggio tra Vallecano ed Espanyol, con le due squadre che perdono punti importanti per i loro rispettivi obiettivi. Stasera si chiude con il Getafe contro il Celta, con i secondi alla caccia di tre punti per continuare la loro rincorsa al quarto posto.