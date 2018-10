Ligue 1: nei match della domenica, vincono Montpellier e Lilla

RENNES-TOLOSA 1-1 (Niang, Todibo)

Bella sfida tra Rennes e Tolosa. Nella giornata di ieri, le due formazioni danno vita ad uno spettacolo pimpante ma equilibrato, dividendosi la posta in palio. Dopo un primo tempo concluso senza reti, sono gli arancioneri a sbloccare la sfida con Niang, che fa esplodere il proprio pubblico. Nel finale di gara, ci pensa però Todibo a regalare un punto al Tolosa, che ringrazia Gradel per il preciso suggerimento. Rennes che sale a quota 8, dodici lunghezze per un Tolosa a secco di vittorie da quattro turni.

MONTPELLIER-NIMES 3-0 (Oyongo, Delort, Laborde)

Importante successo, invece, del Montpellier, che continua a sognare un posto in Europa. Forti di un tasso tecnico superiore e del proprio pubblico, i padroni di casa sbloccano la sfida al 28', quando è Oyongo a sfruttare una carambola in area e a battere Bernardoni con una rete da attaccante puro. Addirittura dopo nove minuti di recupero, il Montpellier fa 2-0 grazie ad un rigore di Delort, mentre nella ripresa è Laborde a calare il tris del definitivo 3-0. Padroni di casa che salgono a quota quindici, solo nove lunghezze per la neo-promossa Nimes.

LILLE-MARSIGLIA 3-0 (Pepe, Bamba, Bamba)

Abbandona prematuramente i sogni-scudetto, infine, l'Olympique du Marseille, che cede addirittura per 3-0 in casa del LOSC Lille, ora secondo in campionato. I ragazzi di Rudi Garcia, inspiegabilmente distratti in difesa, si fanno superare prima da un rigore di Pepe e poi da una doppietta di Bamba, a conferma di un atteggiamento poco lucido e concentrato.