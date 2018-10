Champions League - Real di scena a Mosca 

Campioni in affanno. Il Real si presenta a Mosca sotto i riflettori. Un punto nelle ultime due uscite di Liga, la fragorosa sconfitta al Sanchez Pizjuan - 3-0 per il Siviglia - prima del pari senza reti con l'Atletico - meglio nella ripresa l'undici bianco. Lopetegui difende la leadership in patria - 14 punti per i galacticos, gli stessi del Barcellona - ma deve far fronte alla condizione non eccelsa del gruppo. Assenze illustri al Luzhniki, fuori causa Isco, Marcelo e Bale. Non rientra nella lista dei convocati Sergio Ramos, a riposo per il secondo match di Champions. Il Real prende forza dall'ottima affermazione con la Roma, 4 gol per cementare una supremazia sulla carta netta. Un risultato positivo in Russia può blindare la prima piazza nel gruppo G ancor prima del doppio confronto con il Viktoria Plzen.

Il CSKA Mosca, di contro, punta sul fattore casalingo per sovvertire il pronostico, per annullare il gap tecnico, evidente aldilà delle attuali lacune degli ospiti. Un punto contro il Viktoria Plzen - 2-2 al tramonto - un rendimento in patria alterno. Quattro vittorie, quattro pari e una sconfitta, la vetta è distante, il plotone non convince.

CSKA Mosca

5-3-2 per Goncharenko, M.Fernandes e Efremov coprono le corsie laterali, ai due il tecnico chiede qualcosa anche in fase di possesso. Becao dirige Chernov e Nababkin nel mezzo della retroguardia, Bijol è il riferimento a centrocampo. Le mezzali sono Vlasic e Oblyakov, Dzagoev è l'elemento di superiore caratura. Il 10 ondeggia sulla trequarti, accende il terminale Chalov.

Real Madrid

Muta lo spartito tattico, Lopetegui ridisegna il Real tenendo conto degli elementi a disposizione. 4-4-2, con Ceballos e Modric spinti al largo. Non uno schieramento fisso, in corso d'opera i due possono mutare la loro posizione, mutando al contempo l'intero undici. Kroos e Casemiro completano il pacchetto centrale, la spinta laterale è garantita da Carvajal, con Nacho più prudente per caratteristiche. Il giovane Vallejo affianca Varane al centro della difesa, Navas in porta. Asensio si accentra e dà supporto a Benzema, fischiato al Bernabeu e a caccia di ristoro in Champions.

Fischio d'inizio alle 21, dirige Hategan.