Champions League: sfida-verità per Manchester United e Valencia

Fuoco e fiamme, all'Old Trafford. Nella tana del Manchester United arriva infatti il Valencia, formazione seriamente decisa a fare punti per non complicare il proprio percorso in questa edizione della Champions League. Dopo il KO casalingo contro la Juventus, i ragazzi di Marcelino hanno voglia di sognare ancora e, per farlo, dovranno uscire indenni dal caldissimo stadio inglese. Per contro, i red devils hanno bisogno dei tre punti sia per salire a quota sei nel girone e giocarsi il primato nel prossimo match contro i bianconeri di Allegri, sia per cancellare le ultime, bruttissime prestazioni che hanno reso traballante la posizione di Mourinho.

Uno "Special One" che, comunque, non sembra temere licenziamenti: "Non credo che rischio di perdere il posto. Zidane mi ha chiamato per dirmi che non vuole farmi le scarpe? Chiedetelo a chi lo ha scritto. Quando vinciamo - ha continuato Mou - vinciamo tutti, quando perdiamo idem. La responsabilità è di ognuno di noi. Ciò che sta succedendo allo United è colpa del collettivo? Io penso di sì, la responsabilità è generale e il rendimento in campo è la conseguenza di molti fattori. Tutte le persone di questo club hanno un ruolo, anche il magazziniere"

Forti del proprio pubblico, dunque, Pogba e compagni non dovranno fallire, ricordando che il Valencia non è solo la rosa friabile vista contro la Juventus. Per superare al meglio gli spagnoli, Mourinho dovrebbe schierare i suoi con il 4-3-3, modulo in cui saranno Lindelof e Smalling i centrali a protezione di De Gea. Nella zona mediana del campo, spazio a Matic, affiancato da Fellaini e soprattutto da Paul Pogba, chiamato ad un'altra grande prova dopo quella vista contro lo Young Boys. In avanti, ballottaggio tra Martial e Mata, Rashford e Lukaku gli altri interpreti offensivi. Completano il possibile undici, i laterali difensivi Valencia e Shaw.

Solito 4-4-2, invece, per il Valencia, che si affiderà sicuramente a Batshuayi in avanti, affiancato da Rodrigo. L'attaccante ex Dortmund, che ha chiaramente sottolineato la voglia di giocarsi le proprie chances per tornare al Chelsea, è chiamato ad una prova migliore rispetto a quella vista contro la formazione bianconera. Davanti a Neto, difesa a quattro composta da Piccini, Gabriel, Murillo e forse Gaya. Chiavi del centrocampo affidate a Parejo e Kondogbia, mentre dovrebbero essere Guedes e Soler i laterali scelti da Marcelino.

Manchester United e Valencia si sono già affrontare spesso, in passato. L'ultimo doppio incrocio in ordine cronologico è datato 2009/10, quando le due formazioni si incrociarono nella fase a gironi e passarono agevolmente il turno. All'andata, fu lo United a vincere in Spagna grazie al goal del Chicharito, Pablo Hernandez ed Anderson fissarono sull'1-1 il match del ritorno. Questa sera, però, le due società scriveranno una pagina nuova del proprio libro europeo, una pagina che vorranno sicuramente concludere con il più classico dei lieto fine.

DI SEGUITO LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA SFIDA:

MANCHESTER UNITED (4-3-3): De Gea; Valencia, Smalling, Lindelof, Shaw; Fellaini, Matic, Pogba; Martial, Lukaku, Rashford.

VALENCIA (4-4-2): Neto; Vezo, Garay, Diakhaby, Gayà; Guedes, Parejo, Kondogbia, Cheryshev; Rodrigo, Batshuayi.