Champions League, l'impegno con l'Hoffenheim è già cruciale per il City

Il Manchester City sta volando in patria, ha raggiunto la vetta della Premier League nel week-end scorso grazie al successo interno conquistato contro il Brighton, ma in Champions League ha bagnato l'esordio con la competizione 2018/2019 con una sconfitta, inaspettata, patita tra le mura amiche per mano del Lione. L'impegno di questa sera, quindi, in casa dell'Hoffenheim, è già decisivo per le sorti del gironcino che comprende per l'appunto anche i francesi allenati da Genesio e lo Shakhtar Donetsk.

I tedeschi, dal canto loro, non vivono un avvio di stagione particolarmente esaltante. In campionato occupano la casellina del dodicesimo posto, cammino zoppicante se si considerano i soli 7 punti conquistati nelle prime 6 uscite in Bundesliga. E in Champions non che le cose siano nettamente migliorate, in quanto la prima gara in calendario due settimane fa ha visto gli uomini di Nagelsmann pareggiare soltanto 2-2 in terra ucraina, in casa dello Shakhtar. La squadra di Guardiola è tra le prime indiziate per la vittoria finale della coppa, i tre punti a Sinsheim sono dunque essenziali per svoltare, anche se la compagine teutonica in casa propria venderà cara la pelle per cercare di ben figurare dinnanzi al proprio pubblico, essendo all'esordio assoluto nella maggiore competizione continentale.

L'Hoffenheim ha vissuto un avvio balbettante: con sole due vittorie nelle prime sette gare ufficiali, i tedeschi hanno bisogno di dare una sterzata alla propria stagione. Seppur affronti una corazzata quale risulta essere il Manchester City, la squadra del Baden-Württemberg adotterà un sistema di gioco molto offensivo, che prevede lo schieramento di tre attaccanti, con Joelinton, Kramaric e Szalai a comporre il trio offensivo. Il City, dopo la caduta clamorosa dell'Ethiad contro il Lione, è obbligato a vincere, dunque in campo ci saranno i migliori interpreti possibili: 4-3-3, con Aguero punta centrale supportato da Sterling a destra e Sanè sul lato opposto. David Silva, Fernandinho e Gundogan formeranno la diga di centrocampo, oltre ad avere anche compiti di inserimento per creare maggiori spazi agli avanti di Guardiola.

Il fischio d'inizio è previsto per le ore 18.55, dirigerà l'incontro Damir Skomina (Slovenia).

Queste le probabili formazioni:

HOFFENHEIM (3-4-3): Baumann; Akpoguma, Vogt, Bicakcic; Rupp, Zuber, Grillitsch, Kaderabek; Joelinton, Kramaric, Szalai. All. Nagelsmann.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Otamendi, Kompany, Delph; David Silva, Fernandinho, Gundogan; Sterling, Aguero, Sanè. All. Guardiola.