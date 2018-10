Champions League - La Roma spazza via il Viktoria Plzen: 5-0 all'Olimpico

Nel match valido per la seconda giornata del Gruppo G di Champions League la Roma demolisce il Viktoria Plzen vincendo 5-0. Tutto semplice per la formazione capitolina che chiude i conti nella prima frazione grazie alla doppietta di Dzeko che torna al gol dopo un mese e mezzo. Nel secondo tempo c'è spazio per i gol di Under e Kluivert e per la terza rete di Dzeko che mette il punto esclamativo sul terzo successo consecutivo della squadra di Di Francesco.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni, 4-2-3-1 per la Roma con Under, Pellegrini e Kluivert alle spalle di Dzeko mentre il Viktoria Plzen risponde con un modulo speculare con Zeman, Horava e Kovarik a supporto di Krmencik.

Pronti via e dopo tre minuti la Roma passa in vantaggio con Dzeko che entra in area e con un bel diagonale mancino insacca, 1-0. La compagine di Di Francesco prova a legittimare il vantaggio e al 29' va ad un passo dal raddoppio con Under che semina il panico e calcia col mancino dal limite, colpendo la traversa. La gioia è rimandata di qualche minuto perché al 40' arriva il raddoppio, Dzeko, sugli sviluppi di un cross da destra, aggancia splendidamente e da pochi metri insacca di potenza, 2-0. Nel finale capitolini ad un passo dal tris con Florenzi che, servito da Pellegrini, calcia col destro da ottima posizione ma Kozacik gli dice di no.

Ritmi bassi nella seconda frazione di gioco ma al 64' la Roma chiude definitivamente i conti, Under, al termine di una splendida azione corale, insacca col piatto mancino per il 3-0. La squadra di Di Francesco continua ad attaccare e al 70' va ad un passo dal quarto gol con Dzeko che, servito da Under, esplode il destro ma l'estremo ospite risponde con i piedi. La gioia è rimandata di pochi minuti perché al 74' arriva il poker, Under che calcia dal limite e impegna Kozacik, sulla respinta arriva Kluivert che da due passi non fallisce, 4-0. Nel finale passerella della compagine capitolina che all'ultimo secondo trova la quinta rete con Dzeko che, sugli sviluppi di un corner, insacca per la tripletta personale, 5-0. La Roma demolisce il Viktoria Plzen e sale in seconda posizione in classifica nel Gruppo G a pari merito col Real Madrid.