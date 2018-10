Champions League - Crolla il Madrid, pareggiano Bayern e Lione

Una Champions ricca di sorprese. Soffrono le grandi, cade addirittura il Real. Questo il resoconto.

BAYERN-AJAX 1-1: i bavaresi giocano una partita molle, di eccessivo controllo, mentre gli olandesi mettono in campo orgoglio e cuore. Su un terreno non degno, i padroni di casa partono a mille con il gol al 4' targato Hummels, sugli sviluppi di un cross calciato in maniera magistrale. Gli ospiti reagiscono e confezionano il pareggio al 22' con Mazraoui, il quale sfrutta un passaggio insidioso in area e segna sul palo sinistro di Neuer.

LIONE-SHAKHTAR 2-2: partita dalle mille emozioni. In uno stadio vuoto, gli ospiti passano in vantaggio con il gol di Moraes, che servito benissimo da Ismaily insacca. Raddoppio ucraino che arriva al 55': Moraes raggiunge un pallone in area e infila in rete. Il Lione reagisce con Dembele al minuto 70, di testa su cross a spiovere in area. Pareggio che arriva poco dopo, al minuto 72, con Dubois che è lucido nel trasformare la chance.

CSKA-REAL MADRID 1-0: il CSKA vola in testa nel girone della Roma, battendo un Real irriconoscibile, le scelte di Lopetegui faranno discutere. I russi passano al 2' con Vlasic che batte un colpevole Navas in uscita. Il Real fa entrare Modric, gioca una partita in attacco, ma serve a poco. I russi si difendono bene e rispondono colpo su colpo contro un Madrid che palesa condizione insufficiente.