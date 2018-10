Barcellona, incredibile Piquè: "Messi non ci mette mai la faccia"

Il Barcellona non è in un momento splendido, infatti nelle ultime due partite di Liga è arrivato un solo punto (sofferto, contro l'Atletico Bilbao) e nonostante il primato in classifica condiviso con il Real Madrid iniziano a presentarsi i primi malumori.

Secondo Eduardo Inda (ex direttore di "El Mundo"), intervenuto nel corso della trasmissione TV "El Chiringuito", ci sarebbero forti tensioni tra Gerard Piquè e Lionel Messi. Infatti al centrale spagnolo non piace affatto il silenzio del numero 10 argentino nei momenti difficili.

Inda ha dichiarato che Piquè "non sopporta che Messi non ci metta la faccia in queste situazioni e parli con i media solo quando è fuori dal'Europa, specialmente durante i ritiri con l'Argentina. E glielo ha detto".

La risposta della Pulga non ha tardato ad arrivare, infatti il 5 volte pallone d'oro avrebbe controbattuto dicendo che: "subiscono troppi gol, lasciando intendere che dietro il Barça è un autentico colabrodo".

Insomma il Barcellona non arriva nel migliore dei modi alla vigilia del match di Champions League dove affronteranno, in trasferta, gli inglesi del Tottenham ed in una settimana che si concluderà con la sfida contro il Valencia decisiva per cambiare marcia anche nella Liga.

Ora resterà solamente da capire se questa situazione porterà a delle conseguenze più pesanti sia in termine di punti sia sul mercato ma quel che è certo è che a Barcellona qualcosa potrebbe rompersi in maniera insanabile. Per Valverde si prospetta una situazione complicata in cui dovrà essere abile a convincere i giocatori a mettere davanti a tutto l'importanza della squadra e dei risultati che puntano a portare a casa in vista del finale di stagione.