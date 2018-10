Champions League, Kovac chiede una vittoria al Bayern Monaco

90 minuti per ipotecare il primo posto, anche se è solo la seconda partita. Il Bayern Monaco aspetta l’Ajax all’Allianz Arena per avvicinarsi sensibilmente alla qualificazione al prossimo turno di Champions League.

I bavaresi hanno trovato il successo sul Benfica al Da Luz nella prima giornata, in quella che sulla carta era la gara più difficile, grazie ai goal di Lewandowski e di un ritrovato Renato Sanches, dopo due stagioni passate nell’ombra tra la Germania e lo Swansea. Niko Kovac deve però rialzarsi perché in Bundesliga è incappato nella prima sconfitta stagionale – 2-0 a Berlino contro l’Hertha – e ha subito il sorpasso in testa alla classifica da parte del Borussia Dortmund. Ancora tante assenze importanti per il tecnico, che deve rinunciare a Tolisso, Rafinha e Coman: in attacco ovviamente c’è Lewandowski, supportato da Robben e Ribery sugli esterni, con Muller e Thiago Alcantara nel mezzo; Javi Martinez agirà davanti alla difesa composta da Kimmich, Boateng, Hummels e Alaba, mentre in porta andrà Manuel Neuer.

Dall’altra parte l’Ajax si è esibito nella scintillante vittoria per 3-0 sull’AEK Atene all’Amsterdam Arena, con Nicolàs Tagliafico sugli scudi, e cerca punti importanti in ottica qualificazione, anche se le partite decisive saranno con tutta probabilità le due con il Benfica, il 23 ottobre ed il 7 novembre; in campionato però la squadra di Erik ten Hag è lontana dalla vetta - 5 punti dal PSV Eindhoven, dopo la sconfitta netta sul campo dei biancorossi di Van Bommel – e perciò in campo europeo prova a togliersi delle soddisfazioni alla portata. Dal punto di vista della formazione, il tecnico olandese deve sciogliere ancora l’ultimo dubbio, quello fra Klaas Jan Huntelaar e Kasper Dolberg come terminale offensivo, nel tridente completato da Ziyech e Tadic; per il resto, dovrebbe essere tutto confermato con Mazraoui, De Ligt, Blind e Tagliafico davanti a Onana, mentre in mediana si disporranno De Jong, Neres e Scöne.