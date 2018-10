Champions League, per il Borussia un Monaco in crisi profondissima

Una stagione agli antipodi finora, ma l’atmosfera della Champions League, si sa, può cambiare drasticamente i pronostici. Il Borussia Dortmund aspetta il Monaco al Signal Iduna Park con l’obiettivo di proseguire la sua striscia positiva di risultati.

I gialloneri arrivano dal grande successo in rimonta sul campo del Bayer Leverkusen – da 2-0 a 2-4 – e, con la sconfitta del Bayern Monaco a Berlino, il BVB è balzato in testa da solo alla classifica della Bundesliga; anche in Champions il cammino è cominciato bene, con lo 0-1 in casa del Bruges firmato Christian Pulisic, ed il turno casalingo permette ai tedeschi di pensare ad ipotecare il passaggio agli ottavi di finale. Lucien Favre deve fare i conti con gli infortuni di Kagawa, Toljan e Toprak, mentre Piszczek e Gotze sono ancora in dubbio per alcuni problemi fisici irrisolti. Le certezze per il tecnico arrivano dall’attacco, con Reus, Pulisic e Larsen che stanno benissimo; anche Paco Alcacer è in gran forma – doppietta alla BayArena – ma dovrebbe cominciare dalla panchina, con Philipp dall’inizio. In mediana Witsel e Delaney sono intoccabili, così come la coppia difensiva Diallo-Akanji, con Schmelzer a sinistra e Hakimi – se non dovesse recuperare Piszczek – a destra davanti a Burki.

Per il Monaco invece la stagione è disastrosa: solo 6 punti nelle prime 8 giornate di Ligue 1 ed un terzultimo posto che fa tremare la panchina di Leonardo Jardim; il tecnico portoghese ha raccolto anche una sconfitta nella prima partita di Champions contro l’Atletico Madrid allo stadio Louis II e perciò ha un disperato bisogno di un risultato positivo. A Dortmund lo schieramento sarà il classico 4-2-3-1, con il dubbio legato al portiere, tra Subasic – non al meglio – e Benaglio, mentre in difesa Sidibè e Henrichs copriranno le fasce, con Glik e Jemerson al centro; Tielemans e Aholou si piazzeranno in mediana, con Chadli, Golovin e Grandsir alle spalle di Radamel Falcao.