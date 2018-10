Champions League - PSG tennistico: Stella Rossa battuta per 6-1

<p>Un <strong>Paris Saint-Germain </strong>devastante passeggia e schianta per 6-1 la povera Stella Rossa. Partita perfetta da parte dei parigini che, escludendo la rete di Marin, non rischiano praticamente nulla. Ora i ragazzi di Tuchel confidano in un risultato favorevole nel match tra Napoli e Liverpool, la Stella Rossa ha ben poco da sperare.</p> <p>Prestazione subito perfetta, da parte del <strong>Paris Saint-Germain</strong>, che già nel primo tempo cala un poker pesantissimo e senza possibilità di appello. Dopo un iniziale sbandamento causato da una conclusione dal limite di <strong>Cusic</strong>, all'8', i ragazzi di Tuchel salgono in cattedra e non vi scendono più, segnando con <strong>Neymar</strong> dopo un assedio lungo minuti. Il brasiliano ex Barcellona, al ventesimo, pennella infatti una parabola imparabile per Borjan, facendo esplodere il <em>Parco dei Principi. </em>Continuando a pressare come dei dannati, i padroni di casa non lasciano nemmeno le briciole agli ospiti, costretti due minuti dopo a raccogliere il pallone dalla propria rete per la seconda volta. A fare 2-0 ci pensa sempre <strong>Neymar</strong>, che riceve da Mbappé e non ha problemi ha concludere in porta.</p> <p>Completamente in bambola, i ragazzi di Milojevic sbandano clamorosamente in difesa, come conferma l'errore di <strong>Kristicic</strong> che, alla mezz'ora, perde palla su pressione di Neymar. Il brasiliano calcia però alto e grazia la Stella Rossa. Dopo una leggera fase di controllo, puntellata comunque da una serie di azioni pericolosissime, il Paris Saint-Germain accelera di nuovo sul finale di frazione, segnando altre due reti come se si stesse giocando alla Play Station. Al 37' fa tutto bene <strong>Cavani</strong>, che tiene palla in mezzo a tre difensori avversari e lascia partire un tiro beffardo per Borjan. Gli applausi del pubblico del <i>Parco dei Principi </i>si sprecano però al 41', quando è <strong>Meunier</strong> a servire di esterno Di Maria che, sempre d'esterno, si inserisce in area e batte il povero portiere avversario.</p> <p>Seconda frazione che comincia con il <strong>PSG </strong>aggressivo ma sicuramente meno offensivo, con Tuchel ben felice di gestire le forze dei suoi in vista dei prossimi impegni. Dopo un tris di occasioni mancate dai padroni di casa, sono gli ospiti a rendersi finalmente pericolosi, quando è <strong>Marin</strong> ad impegnare Areola al 64'. Il portiere francese la blocca senza problemi. Un minuto dopo ci prova invece Cusic, nulla di fatto. Scrollandosi di dosso la fastidiosa pressione degli avversari, il Paris Saint-Germain segna ancora al 70' con <strong>Mbappé</strong>, che riceve da Bernat e batte Borjan a porta vuota. Il 5-0 placa finalmente il furore transalpino, con la Stella Rossa che riesce a segnare quantomeno il goal della bandiera con <strong>Marin</strong>, che al 74' batte Areola con una conclusione violenta e ravvicinata. Partita finita? Nemmeno per sogno. A chiudere le ostilità ci pensa infatti Neymar, che si porta il pallone a casa grazie ad una punizione magistrale. Finisce dunque 6-1 per il PSG, il cui migliore di gara è <strong>Neymar</strong>. Nessuna promozione per la Stella Rossa.</p>