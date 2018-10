Champions League - Il Barcellona espugna Wembley: battuto il Tottenham 2-4

Nel match valido per la seconda giornata del Gruppo B di Champions League il Barcellona vince 4-2 in casa del Tottenham. Successo meritatissimo per la compagine catalana che chiuda la prima frazione in vantaggio di due reti grazie ai gol di Coutinho e Rakitic. Nella seconda frazione gli inglesi provano a tornare in partita con Kane e Lamela ma nel mezzo si frappone la doppietta di Messi. Con questo successo la squadra di Valverde sale a quota 6 punti in classifica mentre il Tottenham resta a 0.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-2-3-1 per il Tottenham con Lucas, Lamela e Son a supporto di Kane mentre il Barcellona risponde col 4-4-2 con Messi e Suarez a comporre il tandem offensivo.

Pronti via e dopo un minuto e mezzo il Barcellona passa in vantaggio con Messi che verticalizza per Jordi Alba. Lloris esce senza motivo, il terzino appoggia per Coutinho che col destro non fallisce per lo 0-1. La compagine catalana fa la partita senza alzare troppo i ritmi e al 29' trova il raddoppio con un gol pazzesco di Rakitic che, dai venti metri, scarica un destro al volo che bacia il palo e si insacca, 0-2. I londinesi accusano il colpo e centoventi secondi più tardi la squadra di Valverde si rende nuovamente pericolosa con Messi che verticalizza per Suarez ma il destro dell'uruguaiano termina a lato. Il primo squillo della squadra di Pochettino arriva solo nel finale di tempo con Lamela che mette in mezzo ma Ter Stegen salva nonostante la deviazione.

La seconda frazione si apre con il Barcellona ad un passo dal tris con Messi che semina il panico e piazza col mancino centrando il palo. Al 51' catalani ancora vicinissimi al gol sempre con Messi che calcia ancora dal limite colpendo il palo per la seconda volta. Dal possibile 0-3 all'1-2 che arriva su capovolgimento di fronte con Kane che ubriaca Semedo e col piatto destro insacca, 1-2. La gioia dei londinesi dura pochissimo perché al 56' il Barca cala il tris con Messi che, dopo due legni, insacca col piatto dopo una bella combinazione con Jordi Alba, 1-3. Il Tottenham non molla e al 66' torna ancora in partita con Lamela che batte Ter Stegen con un mancino dal limite, decisiva la deviazione di Lenglet, 2-3. Nel finale Pochettino inserisce Llorente per Lamela ma al 90' la chiude definitivamente il Barcellona con Messi che fa doppietta battendo Lloris col piatto mancino, 2-4 e sipario sul match.