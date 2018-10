Lazio, Inzaghi in conferenza: "Servirà una partita di cattiveria per dimenticare il derby"

Simone Inzaghi ha da poco terminato la conferenza stampa in vista del secondo impegno in Europa League contro l' Eintracht Francoforte. Principalmente il tecnico biancoceleste si è concentrato sul ko nel derby e sugli avversari di domani. Ma andiamo a leggere!

RIPARTIRE DOPO IL KO NEL DERBY - "Dovremo fare una partita di cattiveria e carattere. Il Francoforte una squadra forte, il pubblico è meraviglioso che farà il tutto esaurito. Noi avremo i nostri che arriveranno e speriamo che siano in tanti. Il mio problema è dimenticare in fretta il derby, dovremo essere bravi. L’anno scorso dopo aver perso il derby incontrammo il Vitesse, quest’anno la squadra è più forte. Siamo tutti arrabbiati, giocatori e staff tecnico. Sappiamo cosa vuol dire a Roma un derby. Dobbiamo riuscire a lasciarlo alle nostre spalle, il bello del calcio è che i giudizi cambiano in fretta. Io sono convinto che i miei ragazzi devono fare meglio, in queste due partite dobbiamo tirare fuori le energie”.

EUROPA LEAGUE ED EINTRACHT - “Le scelte sono fatte in base al recupero dei giocatori, domani schiererò la migliore formazione possibile. Hanno vinto la Coppa di Germania, sicuramente l’anno scorso nel sorteggio siamo stati più fortunati. L’anno scorso abbiamo messo tutto quello che avevamo per raggiungere l’Europa League, probabilmente ci vorrebbe più attenzione per chi gioca. L’anno scorso di giocare alle 3 non era mai successo. Hanno battuto il Bayern nella Coppa di Germania, hanno un ottimo allenatore, ci sono attaccanti veloci come Rebic e Jovic. Hanno difensori fisici, bisognerà stare attenti nel gioco aereo”.