Eredivisie: il PSV vuole riscattare la delusione europea, molti intrecci nel fondo classifica

Messosi alle spalle la delusione europea, è di nuovo tempo di campionato per il PSV Eindhoven, prima della classe pronta a vincere anche l’ottava esibizione in Eredivisie. In casa e contro il VVV Venlo, i bazoer non dovrebbero avere problemi. Molto felice dopo il pari contro il Bayern Monaco, match interessantissimo per l’Ajax, che si ritroverà ad ospitare un AZ Alkmaar molto in forma e pronto a far punti per restare in vetta. Una sfida che potrebbe regalare emozioni. Trasferta non troppo facile, poi, per il Feyenoord Rotterdam, in casa di un Willem II apparso molto compatto in questa prima fase di campionato olandese. Van Persie e compagni dovranno evitare cali di tensione.

Cerca il quinto successo consecutivo, il sorprendente Heracles Almelo, che in casa del Vitesse saggerà la propria forza. I bianconeri venderanno cara la pelle, i gialloneri faranno leva su un pubblico pronto a sostenere i propri beniamini. Reduce da un cammino positivo, cercherà altri punti l’Excelsior, in casa di un PEC Zwolle ripresosi dopo l’inizio di stagione davvero scioccante. Il PEC proverà a vincere per risalire, gli ospiti vorranno sicuramente affacciarsi nella zona playoff. Novanta minuti sulla carta agevoli, invece, per l’ADO Den Haag, in casa e contro un Groningen attualmente diciassettesimo. I biancoverdi non possono perdere altri punti, i pellicani hanno voglia di ripetere le cose buone viste la scorsa stagione.

Molto interesse, poi, suscita il match tra Graafschap ed Heerenveen, formazioni che navigano a metà tra la zona europea e quella retrocessione. La neo-promossa cercherà di costruire la salvezza anche da questa sfida, gli ospiti proveranno a fare bottino per risalire. Novanta minuti tra neo-promosse, poi, Emmen-Sittard: chi vince, ottiene tre punti ed un buon margine sulla diretta concorrente alla permanenza in Eredivisie. Infine, si giocano davvero molto Utrecht e NAC Breda, rispettivamente terzultima e ultima della classifica. I padroni di casa partono favoriti, occhio alle sorprese.

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

05.10. 20:00 Utrecht Breda

06.10. 18:30 Den Haag Groningen

06.10. 19:45 PSV Venlo

06.10. 19:45 Zwolle Excelsior

06.10. 20:45 Graafschap Heerenveen

07.10. 12:15 FC Emmen Sittard

07.10. 14:30 Vitesse Heracles

07.10. 14:30 Willem II Feyenoord

07.10. 16:45 Ajax Alkmaar