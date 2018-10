Ligue 1: la presentazione della nona giornata di campionato

Archiviata un’altra settimana europea, è di nuovo tempo di campionato per le venti di Ligue 1. La prima formazione che verrà attenzionata dalla maggior parte di supporters transalpini è il Paris Saint-Germain, deciso a vincere la nona sfida consecutiva. Tra le mura amiche, i ragazzi di Tuchel se la vedranno con il Lione, formazione attualmente quinta ma da non sottovalutare assolutamente. Da seconda della piazza, proverà a vincere ancora anche il LOSC Lille, che ospiterà un Saint Etienne particolarmente in forma. Il LOSC parte favorito, guai però a prendere sottogamba la sfida. Trasferta più ostica di quel che possa sembrare, invece, per il Montpellier, in casa di un Guingamp ultimo e dunque deciso a risalire la china: difficile fare pronostici.

Vuole cancellare il tonfo di domenica scorsa, inoltre, l’Olympique du Marseille di Rudi Garcia, in casa e contro un Caen saldamente al decimo posto della classifica. L’OM è sicuramente più forte dal punto di vista tecnico ed è pronto a vincere. Dopo quattro turni senza successo, vuole i tre punti in una sola gara il Tolosa, che nell’anticipo del venerdì si ritroverà ad affrontare un Nizza ferito e claudicante. I rossoneri hanno voglia di lottare per l’Europa, discorso analogo per i biancoviola: si prevede una sfida intensa ed incerta fino al novantesimo. Impegno casalingo per l’Angers, contro uno Strasburgo equilibrato e cinico. Vincere significherebbe un passo deciso verso l’obiettivo minimo della salvezza. A caccia del quinto risultato utile consecutivo, il Girondins de Bordeaux, che in casa ospiterà un Nantes febbricitante. I girondini partono favoriti, i canarini proveranno a scuotersi.

Leggermente in calo dopo l’inizio scoppiettante, proverà a vincere di nuovo il Dijon, in casa di un Amiens che non gode di ottima salute. Gli ospiti cercheranno il successo, i grigi di casa non potranno cadere. Novanta minuti tra neo-promosse, poi, quello che vedrà il Reims ospite del Nimes. Inutile dire che, chi vincerà, potrà tirare un grande sospiro di sollievo in ottica salvezza. Vero e proprio aut-aut, invece, per il Monaco, costretto a vincere contro un Rennes ugualmente inguaiato. I biancorossi di Jardim non hanno altra via che quella dei tre punti.

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

05.10. 20:45 Tolosa Nizza

06.10. 17:00 Lilla St. Etienne

06.10. 20:00 Amiens Dijon

06.10. 20:00 Angers Strasburgo

06.10. 20:00 Guingamp Montpellier

06.10. 20:00 Nimes Reims

07.10. 15:00 Bordeaux Nantes

07.10. 17:00 Marsiglia Caen

07.10. 17:00 Monaco Rennes

07.10. 21:00 Paris SG Lione