Europa League: vincono Milan ed Arsenal, cade il Bordeaux. Sorridono Sporting e Betis

Una prima parte di giovedì europeo poco sorprendente. Nonostante i molti goal, infatti, non si registrano particolari sorprese, con poche big uscite senza punti dalle rispettive sfide. Partendo dal gruppo A, successi importanti per Bayer Leverkusen e Zurigo, che si portano entrambe a sei punti. I tedeschi, vincenti per 4-2 contro il Larnaca, rischiano inizialmente a causa di un goal di Trickovski, ribaltandola con Havertz e due goal di Alario. Raspas accorcia inutilmente, ci pensa infatti Brandt a fare 4-2. Soffre maggiormente il collettivo svizzero, che batte il Ludogorets solo all'84' e con Palsson.

Prova di forza, poi, quella del Red Bull Salisburgo, che dopo il Lipsia supera indenne anche l'arcigno Celtic. Forte del proprio pubblico, gli austriaci concludono il primo tempo sotto a causa di una rete di Edouard, ribaltando la sfida nella ripresa: Dabbur, Minamino ed ancora Dabbur, regolano infatti gli scozzesi. Ben più pesante il successo esterno del Lipsia, che regola per 1-3 il Rosenborg. Dopo la rete di Augustin, i tedeschi calano il tris con Konate prima e Cunha poi, subendo solo nel finale l'inutile rete di Jebali.

Nel gruppo C, crolla ancora il Girondins de Bordeaux, incredibilmente battuto in casa dal Copenaghen. Sotto a causa della marcatura vincente di Sotirou, i girondini falliscono un rigore con Kamano, pareggiandola solo a fine gara e grazie a Sankhare. A spegnere le velleità transalpine, ci pensa però Skov. Molto più cinico lo Zenit San Pietroburgo, a cui basta Kokorin per strappare i tre punti allo Slavia Praga. Il big match del gruppo D lo vince invece la Dinamo Zagabria, che supera l'Anderlecht lontano dal proprio stadio. I croati, in avanti grazie ad Hajrovic, marcano definitivamente la vittoria in seguito al goal di Gojak. Stesso risultato per i turchi del Fenerbaçhe, che davanti al proprio pubblico supera senza problemi i modesti avversari del Trnava: ai padroni di casa bastano due goal di Slimani.

Nel girone del Milan, vince senza troppi problemi il Betis Siviglia contro i modestissimi calciatori del Dudelange. Succede tutto nella ripresa, quando gli andalusi la sbloccano con Sanabria e chiudono i conti con Lo Celso e Tello. Successo in extremis, poi, per lo Sporting Lisbona, sotto contro al Vorska fino al novantesimo. Avanti grazie a Kulach, i padroni di casa sognano fino ad una manciata di secondi dalla fine, quando Montero prima e Cabral poi fanno sorridere Peseiro. Ha davvero del clamoroso, infine, il tonfo del Rennes, sconfitto in casa dell'Astana: Zainuditov e Tomasov animano il match.