Milan, vittoria in rimonta. Gattuso: "Soddisfatto del risultato ma abbiamo sbagliato tanto"

<p>Il Milan ha vinto in rimonta per 3-1 in Europa League contro l'Olympiakos: i rossoneri, dopo essere stati in svantaggio nel primo tempo, nella ripresa hanno ribaltato la gara con i gol di Cutrone ed Higuain.</p> <p><strong>Gennaro Gattuso </strong>ha così commentato il successo di San Siro ai microfoni di <em>Sky Sport: "Sono soddisfatto del risultato, ma possiamo interpretare meglio, a centrocampo abbiamo sbagliato tanto palleggio, dobbiamo migliorare questo aspetto se vogliamo giocare in questo modo. Bakayoko in questo momento fa un po' di fatica ma abbiamo bisogno di tutti. Ieri abbiamo provato il 4-4-2, non sono soddisfatto al massimo a livello di non possesso. Abbiamo giocato sotto ritmo il primo tempo anche se abbiamo creato tanto. L'attacco porta non era mai convincente, Jack si trovava troppo largo, Castillejo tante volte fuori e anche Higuain. Il problema più grande è stato questo". </em></p> <p><strong>L'ingresso in campo di Cutrone ha cambiato in due il match: </strong><em>"Patrick ha giocato ad Empoli con problemi alla caviglia, non è al 100%, prende antiinfiammatori, per come si sta comportando è stato molto apprezzato nello spogliatoio, sono cose che fanno bene al gruppo"</em>.</p> <p><strong>L'allenatore del Milan ha poi parlato di Calhanoglu</strong>: <em>"Hakan ha bisogno di prendere fiducia, di essere più tranquillo, è un ragazzo che ci tiene molto, a volte pensa troppo. E' il suo problema, bisogna ricercare il miglior Calhanoglu</em>" <strong>e Higuain</strong>: "<em>Sapevamo che non era al massimo, ha fatto un grandissimo gol, sapevamo che avrebbe dovuto giocare insieme ad un altro. Abbiamo provato prima con Castillejo poi con Cutrone".</em></p> <p><strong>In chiusura Gattuso non ha voluto commentare le voci su Ibrahimovic</strong><em>: "Parlo solo dei giocatori che ho a disposizione, siamo lontani, vediamo. Devo occupare di fare i risultati e di allenare i giocatori che ho a disposizione. A volte i pensieri non mi vengono detti perché rimangono pensieri". </em></p> <p> </p>