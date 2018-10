Bundesliga - Il Dortmund vince 4-3 in extremis, successo di Schalke e Hannover, frenata Herta: i risultati del pomeriggio

Sono ben 13 i gol segnati nelle 4 partite giocate alle 15.30 in Bundesliga. In attesa del big match delle 18.30 tra Bayern e Borussia Monchengladbach, il Dortmund si porta avanti e vince in extremis in casa contro l'Augsburg, grazie alla tripletta del neo acquisto Paco Alcacer, regalandosi il primato in classifica sfruttando la frenata dell'Herta Berlino che, invece, viene fermato sullo 0-0 dal Mainz di Sandro Schwarz. L'altra big in campo era lo Schalke 04, vittorioso per 2-0 sul Fortuna Dusseldorf, trovando la terza vittoria di fila tra campionato e Champions. Chiude il pomeriggio del calcio tedesco il match che sa già di salvezza tra Hannover e Stoccarda, vinto dai neroverdi per 3-1: risultato che permette di agganciare proprio lo Stoccarda e il Fortuna a 5 punti in fondo alla classifica.

Borussia Dortmund 4-3 Augsburg

Finnbogason 22', Alcacer 62' 80' 90'+6', Max 77', Gotze 84', Gregoritsch 87'

Girandola di emozioni al Signal Iduna Park: sul campo principale del sabato pomeriggio i ragazzi di Favre vincono al 96' e si guadagnano la vetta solitaria della classifica. Partita che però non si apre al meglio per i gialloneri che, dopo 22 minuti, vanno sotto per la rete di Finnbogason che sfrutta una carambola in area. Ma dall'ora di gioco in poi si accende la luce di Paco Alcacer: al 62' lo spagnolo trova il pari su assist di Sancho che lo mette davanti alla porta. L'1-1 dura fino al 71' quando Max segue l'azione e con un sinistro potente infila nuovamente la porta del Dortmund che, all'80', trova il pareggio ancora con l'ex attaccante del Barça: punizione veloce per Alcacer che la mette alle spalle di Luthe. All'84' i tifosi del Dortmund esplodono di gioia per il vantaggio di Gotze che dura solo 3 minuti: di testa Gregoritsch fa 3-3, sfruttando una papera di Burki e gelando il sangue immediatamente ai supporter del Borussia. Ma all'ultimo respiro e all'ultimo pallone giocabile, Alcacer fa 4-3: punizione favolosa da più di 25 metri a regalare la vittoria ai suoi.

Hannover 3-1 Stoccarda

Wood 30' 45'+2', Mario Gomez 50', Bebou 90'+1'

Vittoria importante per l'Hannover, la prima in questa stagione, che arriva contro una diretta contendente per la permanenza in Bundesliga. A trascinare la squadra di Breitenreiter ci pensa Bobby Wood: l'attaccante statunitense in un quarto d'ora ne fa due: il primo con una gran girata di testa sul secondo palo, il secondo sempre di testa ma sfruttando una dormita della difesa dello Stoccarda. Partita che sembra chiusa ma, al 5' della ripresa, lo Stoccarda prova a tornare in gara con il solito Mario Gomez che si fa trovare tra le linee e infila Esser con un bel tiro di sinistro sul secondo palo. Al 66' gli ospiti hano anche la chance per il pari ma il tiro di Thommy si stampa sulla traversa. In pieno recupero ci pensa quindi Bebou a chiudere i giochi, con un tiro sotto le gambe di Zieler.

Fortuna Dusseldorf 0-2 Schalke 04

McKennie 47', Burgstaller 53'

Lo Schalke di Domenico Tedesco sembra aver lasciato ormai alle spalle il periodo difficile: dopo aver vinto contro Mainz e Lokomotiv Mosca, la squadra dei minatori vince 0-2 contro il Fortuna Dusseldorf e sale a 6 punti. Ad aprire le marcature è il giovane McKennie, in apertura di secondo tempo: il centrocampista è bravo a ribadire in rete la torre di testa di Serdar per il gol dello 0-1. Il raddoppio arriva poco più avanti al 53', con Burgstaller che sia avventa sul pallone dopo il miracolo di Rensig: traversa e palla che entra in porta per il definitivo 0-2.