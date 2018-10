Liga - Messi risponde a Garay: 1-1 tra Valencia e Barcellona 

Nel match valido per l'ottava giornata di Liga Valencia e Barcellona si dividono la posta in palio pareggiando 1-1. Partita molto intensa ma succede tutto nella prima frazione con i padroni di casa che, dopo un minuto e mezzo, passano in vantaggio con Garay ma Messi pareggia i conti a metà del tempo. Terzo pareggio nelle ultime quattro partite per la formazione di Valverde che scivola in seconda posizione con 15 punti mentre la squadra di Marcelino sale a quota 9.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-4-2 per il Valencia con Gameiro e Batshuayi a comporre il tandem offensivo mentre il Barcellona risponde col 4-3-3 con Messi, Suarez e Coutinho a formare il tridente d'attacco.

Pronti via e dopo due minuti il Valencia passa in vantaggio con Garay che, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, insacca da pochi passi per l'1-0. Il Barcellona accusa il colpo e al 6' i padroni di casa sfiorano il raddoppio con Batshuayi che incrocia col mancino ma Ter Stegen salva i suoi. Sul prosieguo dell'azione Kondogbia arma il mancino dal limite ma la sfera si perde a lato di nulla. Ottimo inizio da parte della compagine di Marcelino che, però, deve subito ricorrere al primo cambio forzato con Cheryshev al posto dell'acciaccato Guedes. Per assistere alla prima conclusione verso la porta del Barcellona bisogna arrivare al 21' con Messi che calcia col mancino dal limite ma Neto blocca. Passano centoventi secondi ed i catalani pareggiano con Messi che scambia con Suarez e con un mancino rasoterra dai 20 metri insacca, 1-1. Dopo il gol del pareggio il Barca alza ulteriormente i giri del motore ma l'ultima chance della prima frazione ce l'ha il Valencia con Gaya che raccoglie un pallone vagante e calcia col mancino ma la sfera termina fuori di poco.

Nella ripresa buona partenza dei padroni di casa con Cheryshev che conclude da limite ma la sfera si perde alta di poco. La risposta del Barcellona arriva al 50' con Coutinho che libera il destro da fuori ma Neto risponde presente. Poco dopo altro squillo della compagine catalana con Messi che, servito da Jordi Alba, vince un rimpallo e calcia col mancino ma Neto blocca in qualche modo. La sfida non si schioda dall'1-1 della prima frazione e a metà ripresa Marcelino getta nella mischia Rodrigo e Coquelin per Gameiro e Kondogbia. Al minuto 80 torna a farsi vedere il Barca con Messi che duetta con Busquets e calcia col destro da posizione defilata trovando solo l'esterno della rete. Nel finale Valverde manda in campo Dembelé e Rafinha per Coutinho ed Arthur ma non accade più nulla fino al triplice fischio: al Mestalla termina 1-1 Valencia-Barcellona.