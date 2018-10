Eredivisie: successi per PSV ed Ajax, perdono ancora Groningen e NAC Breda

Il PSV non si ferma più. Dopo le delusioni europee, i ragazzi di van Bommel riprendono a marciare in campionato, inanellando l'ottava vittoria di fila e superando per 4-0 il povero VVV Venlo. Apre e chiude i giochi Lozano, in mezzo le reti di de Jong e Gutierrez. Ancor più netto il successo dell'Ajax, che segna addirittura cinque reti contro l'AZ Alkmaar. I lancieri, reduci dall'ottimo pari in casa del Bayern, sbloccano la sfida grazie a van de Beek, dilagando con Dolberg prima ed un'autorete di van Rhjin poi. Completano l'opera, Ziyech e Dusan Tadic. Frena invece il Feyenoord Rotterdam, fermato sull'1-1 da un ottimo Willem II: Berghuis illude gli ospiti, il solito Sol raddrizza la sfida per i padroni di casa.

Successo importante, invece, per il Vitesse, che si avvicina alle posizione nobili battendo per 4-0 l'Heracles Almelo. I gialloneri indirizzano subito la sfida nel primo tempo, andando a segnare con Foor e Darfalou. Nella ripresa, l'algerino classe '93 marca la personale doppietta, un rigore di Buttner chiude poi le ostilità. Successo di misura per l'ADO Den Haag, che inguaia il Groningen grazie al goal di Elson Hooi. Brutto stop per i biancoverdi, che non riescono a risollevarsi. Rumoroso, lo 0-5 dell'Heerenveen in casa del Graafschap, altra formazione a rischio retrocessione. Prima frazione praticamente perfetta, per i ragazzi di Riekerink, che segnano quattro goal grazie alle doppiette di Lammers e Vlap. Hornkamp, all'88', cala il pokerisismo.

Terzo risultato utile consecutivo, per il PEC Zwolle, che approfitta del turno favorevole per conquistare tre punti pesanti. Van Duinen e Lam, un goal per tempo, abbattono l'Excelsior. Emozionante 3-3, poi, tra le due neo-promosse Emmen e Sittard. Dopo un primo tempo animato solo dall'autogoal di Dammers, è nella ripresa che le due compagini si scatenano. I padroni di casa bissano infatti grazie ad Arias, Semedo accorcia per gli ospiti. L'Emmen si illude ancora con Bannink, Stokkerd ed Jose Rodriguez fissano il risultato in parità. Brutta sconfitta, la settima stagionale, per il NAC Breda, che perde anche in casa dell'Utrecht e vede complicarsi la propria situazione di classifica. L'Utreg, avanti grazie a due goal di Gustafson, regge anche dopo il 2-1 di Rosheuvel, conservando il vantaggio fino al triplice fischio.

DI SEGUITO I FINALI DI GIORNATA:​

07.10. 16:45 Ajax Alkmaar 5 : 0

07.10. 14:30 Vitesse Heracles 4 : 0

07.10. 14:30 Willem II Feyenoord 1 : 1

07.10. 12:15 FC Emmen Sittard 3 : 3

06.10. 20:45 Graafschap Heerenveen 0 : 5

06.10. 19:45 PSV Venlo 4 : 0

06.10. 19:45 Zwolle Excelsior 2 : 0

06.10. 18:30 Den Haag Groningen 1 : 0

05.10. 20:00 Utrecht Breda 2 : 1