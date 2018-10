Liga - Siviglia in testa, frenano ancora Barcellona e Real Madrid

L'ottava giornata di Liga ci regala una nuova capolista ed una classifica così corta com non si vedeva da tantissimo tempo. Davanti a tutti c'è il Siviglia che, dopo la sconfitta in Europa League, batte il Celta Vigo in casa grazie ai gol di Sarabia e Ben Yedder. Ai galiziani non basta l'acuto di Boufal nel finale. Andalusi in testa con un solo punto di vantaggio dalla coppia formata da Atletico Madrid e Barcellona: la compagine di Simeone sta vivendo un buon periodo di forma, come dimostra il successo di misura sul Betis grazie al gol di Correa nella seconda frazione di gioco.

Momento opposto e strano, invece, per la squadra catalana che, nelle ultime quattro partite di Liga, ha raccolto tre pareggi ed una sconfitta. Ieri sera pareggio in casa del Valencia con Garay a portare in vantaggio i padroni di casa e il solito Messi a metterci una pezza per Valverde. Va peggio al Real Madrid che perde, nel finale, contro il Deportivo Alaves, con i baschi che agganciano i castigliani grazie al gol di Manu Garcia all'ultimo secondo. Situazione decisamente negativa per la formazione di Lopetegui, che non segna da quattro partite ed è reduce da due sconfitte consecutive, tre nelle ultime quattro.

Fonte foto: Twitter Barcellona

Dagli scivoloni inattesi alle sorprese, a cominciare dall'Espanyol che batte 3-1 il Villarreal e sale in quarta posizione in coabitazione con Real Madrid e Alaves: per i catalani a segno Perez, Darder e Piatti mentre per agli ospiti non basta il momentaneo pari di Ekambi. Ottimo stato di forma per il neo promosso Valladolid, che batte l'Huesca grazie al gol di Alcaraz: terzo successo consecutivo e dodici punti in classifica per la formazione di Sergio. Gol e spettacolo nel derby basco, con la Real Sociedad che vince 3-1 in casa dell'Athletic Bilbao: doppietta di Oyarzabal e rete di Fuentes per gli ospiti, mentre ai padroni di casa a nulla serve il momentaneo pari di Muniain.

Grandi emozioni anche in Girona-Eibar, con gli ospiti che vincono 3-2 grazie ai gol di Charles, Arbilla ed Enrich mentre ai catalani non basta la doppietta di Stuani. Otto gol in campionato per il centravanti uruguaiano che è in testa alla classifica marcatori. Successo esterno del Levante che vince 1-0 in casa del Getafe, gol di Bardhi, mentre nelle zone basse preziosa vittoria del Leganes che batte il Rayo Vallecano grazie al gol di Carrillo. Di seguito risultati e classifica.

Athletic Bilbao-Real Sociedad 1-3

Girona-Eibar 2-3

Getafe-Levante 0-1

Deportivo Alaves-Real Madrid 1-0

Leganes-Rayo Vallecano 1-0

Real Valladolid-Huesca 1-0

Atletico Madrid-Real Betis 1-0

Espanyol-Villarreal 3-1

Siviglia-Celta Vigo 2-1

Valencia-Barcellona 1-1

LA CLASSIFICA: Siviglia 16, Barcellona e Atletico Madrid 15, Real Madrid, Espanyol e Deportivo Alaves 14, Real Valladolid e Betis 12, Real Sociedad 11, Celta Vigo, Levante ed Eibar 10, Getafe, Valencia e Girona 9, Villarreal 8, Athletic Bilbao e Leganes 7, Rayo Vallecano e Huesca 5.