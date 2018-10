Premier League - La rivoluzione di Emery

Scordatevi il vecchio Arsenal: la versione di Unai Emery è completamente diversa. L'ultima vittoria per 2-0 contro l'Everton è stata un segno di solidità, compattezza e soprattutto forza collettiva; doti che all' inizio del campionato non si erano viste.

La prima nota lieta arriva dal reparto arretrato. Con un Mustafi così attento e preciso Emery può stare al sicuro, la brillante prova contro le Toffees ne è testimonianza. Il tedesco finalmente potrebbe riuscire ad avere continuitá nelle buone prestazioni, nonostante l'infortunio di Sokratis a partita in corso, Mustafi ha trascinato la difesa dei Gunners. Non passa sottotono nemmeno la prova di Holding, in netta ascesa.

A centrocampo si è visto un Ramsey più propositivo dietro Aubameyang e Lacazette. Il gallese è stato sicuramente l'arma in piú di un Arsenal che finalmente riesce ad essere incisivo anche davanti. Il tridente Gunner potrebbe essere riproposto più volte dall'ex allenatore del PSG soprattutto dopo gli ultimi risultati utili consecutivi.

È un Arsenal rinato che ragiona di più in campo e che cerca di concretizzare ogni occasione buona. Emery ha a disposizione due giovani come Holding e Torreira su cui costruire una squadra solida. Il centrocampista uruguayano non ha tradito le aspettative regalando una performance di spessore. Ora l'Arsenal, dopo anni, può finalmente ripartire col piede giusto, e chissá se sarà l'inizio di una lunga cavalcata verso il tetto della Premier League.