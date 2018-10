UEFA Nations League - Il Portogallo batte 2-3 la Polonia ed ipoteca il primo posto

Nel match valido per la terza giornata del Gruppo 3 della Lega A della UEFA Nations League il Portogallo vince 3-2 in casa della Polonia ed ipoteca la prima posizione. Successo in rimonta per la compagine lusitana visto che sono proprio i padroni di casa a passare in vantaggio grazie al gol del solito Piatek. La formazione di Fernando Santos, però, fa la partita e ribalta tutto nel primo tempo con il gol di Andrè Silva e l'autorete di Glik. Nella seconda frazione arriva il tris di Bernardo Silva che permette al Portogallo di salire a quota 6 nel Gruppo 3, la Polonia resta a quota 1 insieme all'Italia.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-4-2 per la Polonia con Lewandowski e Piatek a comporre il tandem offensivo mentre il Portogallo risponde col 4-3-3 con Rafa Silva e Bernardo Silva a supporto di Andrè Silva.

Buona partenza del Portogallo che dopo otto minuti va vicinissimo al vantaggio con Andrè Silva che, sugli sviluppi di un cross di Mario Rui, anticipa tutti ma la sua conclusione termina alta di nulla. La Polonia però, nella prima e unica occasione del primo tempo, passa in vantaggio con Piatek che, sugli sviluppi un calcio d'angolo, insacca di testa per l'1-0. I lusitani reagiscono con veemenza e al 31' pareggiano con Pizzi che mette al centro per Andrè Silva, il quale insacca da pochi passi per l'1-1. Nel finale di tempo gli ospiti ribaltano la situazione con Rafa Silva che, sugli sviluppi di un gran lancio di Ruben Dias, salta Fabianski. Glik, nel tentativo di anticipare il portoghese, insacca nella propria porta, 1-2 e prima frazione agli archivi.

La seconda frazione di gioco si apre con la Polonia vicina al pareggio con Zielinski che esplode il mancino da fuori, palla a lato di pochissimo. Su capovolgimento di fronte, però, arriva il tris del Portogallo con Bernardo Silva che si accentra e col mancino, dal limite, batte Fabianski per l'1-3. Brzęczek, dopo l'ingresso di Kedziora nell'intervallo, si gioca gli ultimi due cambi inserendo Grosicki e Blaszczykowski per Kurzawa e Klich mentre Fernando Santos manda in campo Renato Sanches per Pizzi. Al 75' torna a farsi vedere la Polonia con Bednarek che, sugli sviluppi di un calcio di punizione, stacca di testa ma la sfera esce di pochissimo.

Passano centoventi secondi ed i padroni di casa accorciano le distanze proprio con Blaszczykowski che raccoglie un pallone vagante dal limite e con un bel destro batte Rui Patricio, 2-3. I padroni di casa, a caccia del gol del pareggio, lasciano ampi spazi e al minuto 84 i lusitani vanno ad un passo dal poker con Renato Sanches che salta il portiere e calcia a botta sicura ma Kedziora salva sulla linea. Nel finale altra chance per il Portogallo con Cancelo che mette al centro per il destro di Renato Sanchez ma Fabianski alza in angolo. E' l'ultima emozione del match: il Portogallo batte 2-3 la Polonia ed ipoteca la prima posizione.