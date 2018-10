UEFA Nations League: pari tra Russia e Svezia, sorridono Israele e Kosovo

Mentre l'Italia osservava con attenzione la sfida tra Polonia e Portogallo, terminata per 3-2 a favore degli ospiti lusitani, tante altre partite di UEFA Nations League hanno regalato emozioni e risultati interessanti. Nella sfida di League B, pari poco utile tra Russia e Svezia, che si dividono la posta in palio senza avere direttrici certe per il prosieguo del loro cammino europeo. I russi, fermi a quota 4, sono momentaneamente al comando di un girone che vede la Turchia seconda e la Svezia ferma ad una sola lunghezza, due in meno dei turchi.

Riequilibra le sorti del proprio girone, poi, l'Israele, che batte la Scozia e sale a quota tre punti, come britannici ed Albania, terza incomoda del raggruppamento 1 di League C. Sotto a causa di un rigore segnato da Mulgrew, gli israeliani ribaltano tutto nella ripresa: prima ci pensa Peretz a concludere da fuori e ad ingannare il portiere avversario grazie ad una deviazione di un centrale avversario, poi è un autogoal di Tierney a completare l'opera. Netto anche il successo della Serbia, che nel derby in salsa balcanica supera per 0-2 il Montenegro. Eroe della serata, Mitrovic, che con la personale doppietta porta i suoi a quota sette punti nel girone di League C.

Emozionante ed incerta fino alla fine, poi, la sfida tra Lituania e Romania, terminata per 1-2 a favore degli ospiti. Avanti grazie ad un goal di Chipciu, i ragazzi di Contra si fanno pareggiare nei minuti finali da Zulpa. Ad una manciata di secondi dal triplice fischio, ci pensa Mitrita a regalare un successo pesantissimo ai suoi. Nella League D, infine, netto successo dell'Azerbaijan in casa delle Far Oer: una doppietta di Olivera e Nazarov spingono gli ospiti in alto. Ugualmente importante anche il successo del Kosovo, che batte per 3-1 il Malta. Kololli apre i giochi, Agius illude i mediterranei. Nella ripresa, i padroni di casa suggellano il successo grazie a Muriqi ed ancora Kololli.