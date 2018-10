UEFA Nations League: spiccano Belgio-Svizzera e Croazia-Inghilterra

Match a cinque stelle, questa sera, nella League A della UEFA Nations League. Belgio e Svizzera si sfideranno infatti per la vetta del Girone 1, dopo aver superato senza problemi l'incrocio diretto con l'Islanda. Entrambe a quota tre, le due formazioni affronteranno la sfida in maniera differente: l'agguerrito attacco belga contro l'equilibrata difesa elvetica. Tanta incertezza anche nel match tra Croazia ed Inghilterra, ferme a quota 0 a causa della sconfitta subita dalla Spagna. Le due formazioni non potranno fallire, pena il serio pericoloso di scivolare nella lega precedente.

A proposito di League B, discorso analogo tra Austria e Irlanda del Nord, sconfitte entrambe dalla Bosnia Erzegovina e dunque costrette a fare punti per evitare l'incubo retrocessione. La sfida si prospetta equilibrata ed incerta, gli austriaci partono però avanti grazie al fattore-casa. Nella League C, vero e proprio aut-aut per l'Estonia, costretta a fare punti in casa e contro la Finlandia capolista del girone. Fermi a zero, gli estoni dovranno quantomeno provare a vincere per entrare nella fase playout della lega C. I finnici, invece, punteranno a suggellare il primato in vetta.

Nello stesso girone, Grecia ed Ungheria proveranno a vincere per restare quantomeno nella Lega B. Entrambe a quota tre, le due formazioni si incroceranno in un vero e proprio scontro diretto che, in caso di vittoria, potrebbe regalare molte soddisfazioni. Nell'ultima lega, Bielorussia e Lussemburgo si sfidano per il comando: i padroni di casa sono fermi a quota sei, due punti in meno per il piccolo staterello del Benelux. Cercheranno una piccola impresa, infine, Moldavia e San Marino: chi vince, infatti, potrebbe ancora sperare in una clamorosa promozione.