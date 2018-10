Nations League - Due legni e Rashford sprecone: l'Inghilterra fa 0-0 con la Croazia

Primi 40 minuti di buio, poi il palo di Dier ad accendere la partita che però non si sblocca: nella terza giornata del Gruppo 4 della Nations League finisce 0-0 tra Croazia ed Inghilterra, con entrambe le nazionali che salgono a un punto dopo aver perso contro la Spagna che, al contempo, tiene 5 punti di vantaggio sulle nazionali di Dalic e Southgate. Match molto bloccato, con la Croazia che non si scompone e attende l'Inghilterra che invece domina il possesso, però sterile. Gli inglesi hanno sicuramente le occasioni migliori, con i legni di Dier e Kane e le due occasioni clamorose con Rashford. Ma non sono bastate per superare la nazionale di Dalic che continua ad essere in difficoltà ma che resiste contro la quarta classificata all'ultimo Mondiale.

LA CRONACA

Primi 15 minuti molto bloccati a Rijeka: la Croazia, reduce dalla pesante sconfitta per 6-0 contro la Spagna, è più accorta e aspetta le giocate dell'Inghilterra che, invece, prova a fare la partita tenendo il pallino del gioco in mano. Nonostante ciò, il primo tentativo è della Croazia e arriva al 20' con Perisic: serie di blocchi in area di rigore, con l'esterno dell'Inter che si libera bene sul cross di Modric ma il suo tiro sbatte sul muro dei difensori inglesi. Per altri venti minuti il monologo non cambia, con l'Inghilterra a dominare il possesso ma senza creare nessun tipo di pericolo dalle parti di Livakovic. A farsi rivedere con un'occasione è ancora la Croazia al 35': palla arretrata di Pivaric dove arriva Rebic che va di piatto destro ma colpisce male e per Pickford è una parata fin troppo semplice. La prima chance per l'Inghilterra arriva addirittura al 43', ma è la più grossa di tutte: su calcio d'angolo, Dier taglia sul primo palo e gira di testa sul secondo ma trova soltanto il palo esterno, con la palla che viene poi allontanata dalla difesa croata.

Come nel primo tempo, anche nella seconda frazione il primo tentativo è della Croazia, sempre con Perisic: il numero 4 sfrutta il movimento di Pivaric a portargli via l'uomo, poi calcia forte verso la porta ma trova la risposta di Pickford. Sul ribaltamento di fronte, calcio di punizione per l'Inghilterra che trova il secondo legno della sua partita: bel cross sulla testa di Kane che, indisturbato, colpisce di testa ma la sfera colpisce la traversa. È la scintilla che fa accendere la partita: poco dopo l'occasione di Kane, Barkley va giù in area di rigore ma per Brych non c'è nulla. Non c'è fuorigioco nemmeno sul pallone per Rashford che al 55' vene messo a tu per tu con Livakovic da Walker, ma l'inglese sbaglia in maniera clamorosa il gol del vantaggio. E neanche cinque minuti dopo Rashford si ripete: questa volta prova a piazzarla ma trova la risposta di Livakovic che non deve nemmeno fare un miracolo per evitare lo svantaggio. Dopo una fase di sofferenza, anche la Croazia torna a farsi vedere con Rebic che però da buona posizione calcia malissimo. Poco dopo però l'attaccante dell'Eintracht va vicinissimo a segnare un gran gol: Rebic sterza sul destro e calcia a cercare il secondo palo, ma la palla termina a lato di pochissimo. Il gol l'Inghilterra lo trova al 74' con Kane, ma c'è offside: l'inglese è nettamente in fuorigioco sull'assist di Henderson. L'ultimo quarto d'ora non porta nessun'azione degna di nota: in Croazia finisce a reti inviolate.

IL TABELLINO

Croazia 0-0 Inghilterra

Croazia: (4-2-3-1) Livakovic; Jedvaj, Lovren, Vida, Pivaric; Rakitic, Kovacic (Badelj, min. 73); Kramaric, Modric, Perisic (Pjaca, min. 69); Rebic (Livaja, min. 80).

Inghilterra: (3-5-2) Pickford; Walker, Stones, Maguire; Sterling (Sancho, min. 78), Henderson, Dier, Barkley, Chilwell; Rashford; Kane.

Marcatori:

Arbitro: Felix Brych (GER)

Ammoniti: Henderson (min. 6), Kovacic (min. 25), Lovren (min. 45), Stones (min. 52), Jedvaj (min. 59), Sterling (min. 72)

Match valido per la terza giornata del Gruppo 4 della UEFA Nations League. Si gioca allo Stadion HNK Rijeka di Rijeka.