UEFA Nations League: le partite di oggi

E' ancora tempo di UEFA Nations League. Dopo le emozioni di ieri ed alcuni risultati inaspettati, anche questa sera molte Nazionali scenderanno in campo pronte a conquistare punti importanti. Nella League B, sfida interessante per Russia e Turchia, che si giocheranno una bella fetta di qualificazione. Separate da un solo punto, le due formazioni dell'Est Europa cercheranno punti e vittoria. Discorso analogo per Romania e Serbia: i rumeni faranno leva sul fattore casa per insidiare il primo posto, i balcanici vorranno confermare la prima posizione.

Sempre parlando della League B, vero e proprio aut-aut tra Israele ed Albania, formazioni rispettive a quota tre nel loro raggruppamento. Chi vince può davvero sognare la promozione, mettendo pressione ad una Scozia ugualmente ferma a tre lunghezze. Trasferta sulla carta agevole, invece, per il Montenegro. Fermi a quattro punti, i montenegrini scenderanno in campo in casa di una formazione ancora a 0 e, in caso di vittoria, potranno insidiare la Romania.

Turno molto indicativo, infine, anche nella League D. Saldamente al comando del proprio girone, trasferta della verità per il Kosovo, in casa di una Far Oer ultimo e con pochissime chances di passaggio del turno. I balcanici non dovranno però sottovalutare la sfida, pagando la distrazione in termini di punti. Non dovrebbe avere problemi nemmeno l'Azerbaijan, in casa e contro un Malta davvero inoffensivo. Si prevede una vittoria agevole per gli azeri.