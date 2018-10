UEFA Nations League: vincono Russia ed Israele, dilaga il Montenegro. Pari negli altri mtch

Una giornata di UEFA Nations League nella norma, si potrebbe dire. Nella giornata di ieri, infatti, nessun risultato eclatante, con le favorite pronte a conquistare punti preziosi in vista dei prossimi match. Partendo dalla League B, vittoria importante per la Russia, che compie un passo importante verso il passaggio del turno battendo per 2-0 la Turchia. Apre i giochi un tap-in di Neustadder sugli sviluppi di un corner, li chiude un piattone mancino di Cheryshev. Nella League C, scialbo pareggio tra Romania e Serbia. Con l'uomo in meno, i padroni di casa non riescono a vincere, ringraziando anche Dusan Tadic per il rigore fallito.

Di diverso impatto, invece, la sfida del Montenegro in casa del fanalino di coda Lituania. A quota zero, i lituani subiscono da Mugosa e Kopitovic le prime due reti dell'incontro. Al 45', un rigore dell'attaccante classe '92 consente agli ospiti di calare il tris, trasformato in poker quando è Zoric a bucare per la quarta molta il malcapitato portiere di casa. Lituania che segna poco dopo il goal della bandiera con Baravykas. Importante anche il successo dell'Israele, che batte l'Albania grazie ai goal di Hemed e Saba.

Nell'ultimo raggruppamento, quello D, due partite rispettivamente finite 1-1. Nella sfida tra Azerbaijan e Malta, grande prova degli ospiti, che strappano un punto utile più per il morale che per la classifica. Avanti grazie a Muscat, gli ospiti si fanno pareggiare da Abdullayev, con l'Azerbaijan che esce rammaricato per la facile vittoria mancata. Stesso risultato, infine, anche per le Far-Oer, che frenano il Kosovo: a Rashica, risponde Joensen.