UEFA Nations League - Le gare di oggi: spicca Spagna-Inghilterra, trasferte delicate per Grecia ed Ungheria

<p>Continua correndo come un treno, la fase a gironi della UEFA Nations League. La sfida di cartello di questa sera sarà inevitabilmente<strong> Spagna-Inghilterra</strong>, che animerà il girone gruppo 4 di League A. A quota sei, gli iberici di Luis Enrique proveranno a cementificare la prima posizione, distanziando di almeno otto lunghezze la seconda piazza. Per contro, gli inglesi cercheranno di strappare punti per assicurarsi quantomeno la salvezza. Discorso analogo per l'Islanda, ferma ancora a quota zero. Contro la <strong>Svizzera</strong>, a +3 sui vichinghi, l'obbligo deve essere quello di vincere.</p> <p>Scendendo di categoria, impegno casalingo sulla carta agevole per la <strong>Bosnia Erzegovina</strong>, contro un'Irlanda del Nord ancora a secco di punti. I balcanici proveranno a salire a quota 9, i britannici cercheranno una vittoria per evitare l'incubo-retrocessione. Turno indicativo, poi, per il gruppo 2 di League C. Prima in classifica, la <strong>Finlandia</strong> ospiterà infatti la Grecia, seconda forza del girone. In caso di successo, i finnici scapperanno, con una sconfitta verrà messo tutto in discussione. Pronta ad approfittarne, l'Ungheria, in casa di un'Estonia ferma ancora a quota zero. </p> <p>Nel gruppo 2 di quarta lega, infine, impegno casalingo da vincere per la capolista <strong>Bielorussia</strong>, contro una Moldavia terza ma pronta a tornare in corsa in ottica promozione. Cercherà poi di vincere anche il Lussemburgo, contro un San Marino che ha davvero poco da chiedere. L'ultimo stato medievale al mondo potrebbe però regalarsi una notte magica. </p>