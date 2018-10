UEFA Nations League - Griezmann ribalta la Germania: la Francia vince 2-1

Nel match valido per il Gruppo 1 della Lega A di UEFA Nations League, la Francia batte 2-1 la Germania conquistando il secondo successo consecutivo in questa competizione. Vittoria in rimonta per i padroni di casa visto che a passare in vantaggio sono i tedeschi con un rigore di Kroos dopo un quarto d'ora. Primi quarantacinque minuti appannaggio dei tedeschi ma la Nazionale di Low non capitalizza e nella ripresa la Francia la ribalta con la doppietta di Griezmann. Con questo successo la squadra transalpina sale a quota 7 e vede le semifinali mentre la Germania resta con un solo punto e un piede e mezzo in Lega B.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni, 4-2-3-1 per la Francia con Matuidi, Griezmann e Mbappè a supporto di Giroud mentre la Germania risponde col 4-4-1-1 con Gnabry alle spalle di Werner.

Buona partenza della Francia che prova ad imporre subito il suo gioco ma al 14', al primo tentativo, la Germania passa in vantaggio: Sané entra in area e mette al centro il pallone, Kimpembe respinge col braccio e l'arbitro assegna il rigore. Dal dischetto Kroos non sbaglia, 0-1. I padroni di casa accusano il colpo e al 20' gli ospiti sfiorano il raddoppio con Kroos che lancia Sanè. Il classe 97' entra in area e appoggia per Werner ma Lloris salva con una mano. Poco più tardi altra clamorosa occasione per i tedeschi con Ginter che, sugli sviluppi di un corner, calcia da pochi metri ma Lloris si distende salvando i suoi. Nel finale di tempo torna a farsi vedere la Francia con Ginter che, sugli sviluppi di un corner, calcia da pochi metri ma Lloris si distende salvando i suoi.

La seconda frazione di gioco si apre con la Francia ad un passo dal vantaggio con Mbappè che entra in area e calcia ma Neuer gli sbarra la strada col piede. I transalpini alzano i giri del motore e al 62' pareggiano con Griezmann che, sugli sviluppi di un cross di Lucas Hernandez, fredda Neuer con uno stupendo colpo di testa, 1-1. La Germania non sta a guardare e al 68' sfiora il nuovo vantaggio con Gnabry che esplode il mancino da fuori ma Lloris respinge con un gran riflesso. Col passare dei minuti le due squadre si allungano e al minuto 80 la Francia la ribalta con Griezmann che fa doppietta spiazzando Neuer dagli undici metri, 2-1. Nel finale Low manda in campo Brandt e Muller ma la Francia non rischia nulla e porta a casa il secondo successo nel Gruppo 1 della Lega A. La Germania, nonostante la buona prestazione, torna a mani vuote e con un piede e mezzo nella Lega B.