Eredivisie: trasferta interessante per l'Ajax, rischiano Breda e Groningen

Ricomincia l'Eredivisie. Partendo dalle zone nobili della classifica, vuole la nona vittoria consecutiva il PSV Eindhoven, in casa e contro un Emmen che non dovrebbe creare problemi. Match molto più difficile per l'Ajax, in casa di un Heerenveen che sta sempre nei pressi della zona playoff. I lancieri sono più forti, ma guai a sottovalutare i diretti avversari. Da terza della classe, sfida casalinga per per il Feyenoord Rotterdam di Van Persie, in casa e contro un PEC Zwolle ripresosi dopo il bruttissimo inizio stagionale. Difficile dire chi la spunterà.

Novanta minuti della verità, per la sorpresa Heracles Almelo. Attualmente quarti, i bianconeri cercheranno di vincere contro il Groningen, penultimo e dunque costretto a fare punti per non continuare a vivere l'incubo della retrocessione. Trasferta tutta da vivere, poi, quella del Vitesse, in casa di un Excelsior che ha dato prova di equilibrio e pericolosità. I gialloneri sono più forti, i padroni di casa non vorranno però essere una vittima sacrificale. Match dal sapore di Europa, invece, quello tra Utrecht e AZ Alkmaar, formazioni che vogliono cioè un posto nei playoff. Una sfida equilibrata a delicata, che potrebbe essere decisa dagli episodi.

Situazione disperata per il NAC Breda, ultimo a quota tre e dunque costretto a vincere. I prossimi avversari del Willem II venderanno però cara la pelle. Vero e proprio incrocio-salvezza, quello tra Sittard e Graafschap. Le due neo-promosse non godono di ottime salute ed una vittoria potrebbe far svoltare la stagione. Potrebbe però vincere la paura di perdere. Goal e spettacolo, infine, quelli previsti tra VVV Venlo ed ADO Den Haag, formazioni attualmente in salute. I due attacchi avranno modo di sbizzarrirsi.

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

20.10. 18:30 Excelsior Vitesse

20.10. 18:30 PSV FC Emmen

20.10. 20:45 Heerenveen Ajax

20.10. 20:45 Utrecht Alkmaar

21.10. 12:15 Breda Willem II

21.10. 14:30 Feyenoord Zwolle

21.10. 14:30 Heracles Groningen

21.10. 14:30 Venlo Den Haag

21.10. 16:45 Sittard Graafschap