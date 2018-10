Champions League, la Juventus in scena a Manchester: vincere per dimenticare il pari contro il Genoa

Questa sera la Juventus sarà in scena all’Old Trafford per affrontare il Manchester United. Nel turno appena trascorso entrambe le formazioni hanno pareggiato nei rispettivi campionati: i bianconeri non sono andati oltre l'1-1 contro il Genoa, invece i Red Devils hanno incassato il pareggio in pieno recupero dal Chelsea di Maurizio Sarri.

Una sfida complicatissima quella contro il Manchester United, condita da due ex di eccellenza: da Cristiano Ronaldo, che da sempre porta nel cuore Manchester e lo ha più volte ribadito, a Pogba, mai dimenticato dalla signora.

La Juventus è comunque prima in Serie A con un vantaggio sul Napoli di 4 punti e anche nel girone di Champions sta dominando dopo due vittorie con Valencia e Young Boys, gli uomini di Mourinho, in classifica, seguono a ruota a quota 4. I bianconeri punteranno quindi al successo per ipotecare la qualificazione.

Allegri dovrà cambiare sistema di gioco per sopperire alle defezioni di Mandzukic, Khedira ed Emre Can. Cuadrado mezz'ala, Dybala e Cristiano Ronaldo in avanti, in mezzo Bentancur con Pjanic e Matuidi. Mourinho invece opterà per un tridente molto offensivo, Rashford e Martial sugli esterni e Lukaku punta centrale.

A dirigere l'incontro sarà il serbo Mažić.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Allegri: "Domani ci vuole molta tecnica, dobbiamo essere molto precisi perché loro sono una squadra fisica, quindi bisogna cercare di giocare molto bene perché altrimenti andiamo a contrasto e difficilmente riusciremo a spuntarla".

Mourinho: "Nelle ultime due partite abbiamo fatto quello che dovevamo fare e si è visto cosa possiamo fare. Cercheremo di ripetere le stesse prestazioni anche contro i bianconeri. Il risultato contro il Chelsea ci penalizza".

LE PROBABILI FORMAZIONI

Manchester United (4-3-3): De Gea; Young, Smalling, Lindelof, Shaw; Fred, Matic, Pogba; Rashford, Lukaku, Martial. All. Mourinho

Juventus (3-5-2): Szczesny; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Cancelo, Cuadrado, Pjanic, Matuidi, Alex Sandro; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Allegri