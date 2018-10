Eredivisie: PSV ed Ajax conquistano altri tre punti, brutto stop per il Vitesse

Niente di nuovo nel calcio d'Olanda. Nella nona giornata di Eredivisie, esagera la capolista PSV Eindhoven, che segna addirittura sei reti contro il povero Emmen. Pereiro e de Jong marcano due doppiette nel primo tempo, nella ripresa ci pensano Gutierrez e Lozano ad arrotondare il già pesante passivo. Bene anche l'Ajax, che supera senza problemi l'Heerenveen: apre i giochi Schone, li chiude Dolberg. In mezzo, le reti di Ziyech e Tadic. Vittoria casalinga per il Feyenoord Rotterdam, che senza problemi si sbarazza dei più modesti avversari del PEC Zwolle. Avanti grazie Clasie, i padroni di casa dilagano con Jorgensen e Berghuis.

Continua a correre anche il sorprendente Heracles Almelo, attuale quarta forza del campionato. I bianconeri superano anche il Groningen, che si illude grazie ad un goal del solito Mahi. Una doppietta di Kuwas ed una di Dalmau, però, spengono i sogni biancoverdi. Secco 2-0 anche per il VVV Venlo, che batte l'ADO Den Haag e mette in cascina altri tre punti in ottica salvezza. I gialloneri vincono grazie alle marcature vincenti di Mlapa e Grot. Risale ancora, invece, l'Utrecht, che batte l'AZ Alkmaar e si porta al nono posto. Nonostante il goal di Johnsen, le teste di formaggio ​si fanno pareggiare da Emanuelson e perdono a causa di un autogoal di van Rhijn.

Brutto stop del Vitesse, che perde contro l'Excelsior e lascia scappare una buona chance per allungare in classifica. I padroni di casa vincono infatti grazie all'autorete di Clark e la rete di Mattheij. Pari ricco di goal, poi, quello tra NAC Breda e Willem II: i padroni di casa segnano con te Vrede, Meissner ed Avidjaj la ribaltano a favore degli ospiti. Nella ripresa, Rosheuvel fissa sul 2-2 il risultato. Preziosissimo successo, infine, per il Sittard, che batte il Graafschap nella sfida tra neo-promosse. I padroni di casa partono meglio e segnano con Lamprou, fallendo poi un penalty con Semedo. El Jebli pareggia per lo Schap, il Sittard allunga però grazie a Lamprou e Ninaj.