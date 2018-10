Liga Spgnola- Risultati della Domenica e duello Conte-Mourinho per la panchina Blanca

La Liga spagnola chiude la sua domenica di campionato con risultati interessanti, nonostante le big avessero già giocato. Giornata di ieri interessante per il Milan, in quanto scendevano in campo i rivali del Betis dell'Europa League di giovedì. Perde il Rayo 2-1 dal Getafe, nonostante l'equilibrio totale del primo tempo. Nella ripresa, Foulquier porta in vantaggio gli ospiti di testa. Rodriguez segna il classico autogol e Getafe che raddoppia. Gol della bandiera di De Tomas con un gran tiro coordinato e preciso.

Pareggia il Bilbao contro l'Eibar grazie a un gol di Williams che insacca il pallone dal limite dell'area e pareggia il rigore di Charles. Espanyol che travolge il malcapitato Huesca con due gol targati Iglesias. Il Betis crolla contro il Valladolid, allo stadio Villamarin di Siviglia, con un gran gol di Antonito.

Situazione Real e panchina di Lopetegui: nelle ultime ore sembra una polveriera pronta ad esplodere. In uscita, occhio a Marcelo- Juventus che potrebbe essere pista da non sottovalutare per gennaio, con lo stesso giocatore che pare abbia chiesto la cessione. In panchina, Lopetegui sembra sempre più vicino all'esonero e Perez punterebbe in maniera importante su Conte. Attenzione alla bomba che lancia El Chiringuito (la trasmissione che disse di Ronaldo alla Juve): secondo i colleghi, la pista Mourinho, con Solari traghettatore, potrebbe scaldarsi in maniera accesa, nonostante Josè e Perez non si fossero lasciati molto bene ai tempi. Cadena Ser riferisce di un interesse merengue per Ibrahimovic in entrata, ma non ci sono reali conferme ufficiali. Insomma, casa Real è davvero pronta ad esplodere dopo il match con il Viktoria di Champions e nella settimana del Clasico.

RISULTATI DELLA LIGA

VALLECANO-GETAFE 1-2

EIBAR-BILBAO 1-1

HUESCA-ESPANYOL 0-2

BETIS-VALLADOLID 0-1