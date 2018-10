Champions League - Di Maria riacciuffa il Napoli: 2-2 al Parco dei Principi

Nel match valido per la terza giornata del Gruppo C di Champions League Paris Saint Germain e Napoli si dividono la posta in palio pareggiando 2-2. Rimpianti per la compagine partenopea che gioca un primo tempo sontuoso passando in vantaggio, alla mezz'ora, con Insigne. Nella ripresa i padroni di casa pareggiano con l'autorete di Meunier ma la squadra di Ancelotti torna avanti grazie la guizzo di Mertens. A due minuti dalla fine, però, arriva la beffa con un meraviglioso gol di Di Maria che fissa il punteggio sul definitivo 2-2. Con questo punto il Napoli scivola in seconda posizione con 5 punti mentre i francesi salgono a quota 4 restando al terzo posto.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-2-3-1 per il PSG con Mbappè, Di Maria e Neymar a supporto di Cavani mentre il Napoli risponde col 4-4-2 con Mertens ed Insigne a comporre il tandem offensivo.

Buona partenza del PSG che al 7' si fa vedere con Neymar che mette al centro per il mancino al volo di Cavani, palla che si perde a lato. Poco primo prima vera chance del match con Cavani che entra in area ed incrocia col mancino ma Ospina dice di no. Il Napoli, dopo un avvio un po' timido, comincia ad imporre il suo gioco e al 24' va ad un passo dal vantaggio con Mertens che, sugli sviluppi di un cross di Mario Rui, corregge verso la porta centrando la traversa. Sono solo le prove generali del gol partenopeo che arriva al 29' con Callejon che lancia in campo aperto Insigne. Il numero 24 scavalca Areola con un dolce pallonetto per lo 0-1. I francesi accusano il colpo e tornano a farsi vedere soltanto nel finale della prima frazione con Mbappè che, servito da Neymar, entra in area ma Ospina gli sbarra la strada.

La seconda frazione di gioco si apre con i padroni di casa vicinissimi al pareggio con Neymar che semina il panico e calcia col destro da fuori ma Ospina si oppone in qualche modo. Pochi secondi più tardi altra chance per i francesi con un colpo di testa di Meunier alzato in angolo dall'estremo ospite. Il Napoli perde subito Insigne a causa di un fastidio allo sterno e al 61' i padroni di casa trovano il pari con Meunier che mette in mezzo trovando la deviazione di Mario Rui, il quale infila nella propria porta per l'1-1. Il Napoli prova a reagire e al 69' torna a farsi vedere con Mertens che calcia col destro dal limite, palla fuori di poco.

La squadra di Ancelotti non accusa il colpo, riorganizza le idee e al 77' torna in vantaggio con Mertens che raccoglie un pallone vagante in area e col destro fulmina Areola, 1-2. La reazione dei parigini è affidata a Neymar che ci proba su punizione ma Ospina vola a mettere in angolo. Nel finale Tuchel si gioca la carta Diaby e al 93' il PSG trova il gol del pareggio con Di Maria che batte con Ospina con un delizioso mancino a giro, 2-2 e fischio finale. Il Napoli accarezza l'impresa ma esce con un punto dal Parco dei Principi, tra due settimane si giocherà al San Paolo un match di importanza capitale per entrambe le squadre.