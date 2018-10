Eredivisie: il PSV vuole scappare, nelle zone basse cercano punti Breda e Groningen

Archiviati gli impegni europei, è tempo di campionato per il PSV Eindhoven. La capolista, una delle poche rose europee che ha sempre vinto nel rispettivo campionato, se la vedrà in casa del fanalino di coda Groningen. I bazoer sono favoritissimi, i bianconverdi potrebbero però regalarsi una notte dei miracoli. Vero e proprio big match tra Ajax e Feyenoord Rotterdam, rispettivamente seconda e quarta rosa di Eredivisie. I lancieri sono favoriti, Van Persie e compagni vogliono però i tre punti. Novanta minuti lontano da casa, per il sorprendente Heracles Almelo, in casa di un PEC Zwolle allontanatosi dalla zona rossa. Difficile dire chi la spunterà.

Molto più agevole l’impegno del VVV Venlo, in casa di un Emmen che non gode di ottima salute. La neo-promossa è a caccia di punti per salvarsi, i gialloneri voglio continuare a restare in alto. Reduce da due sconfitte consecutive, vuole tornare al successo l’AZ Alkmaar, contro un Heerenveen piazzato a centro classifica. Le teste di formaggio sono leggermente favoriti, gli ospiti hanno spesso però dato prova di pericolosità offensiva. Sfida casalinga per il Vitesse, contro un Sittard inferiore dal punto di vista tattico.

Potrebbe conquistare punti importanti, invece, il Graafschap, in casa di un Excelsior che attualmente gode di buona salute. La neo-promossa può seriamente vivere una settimana serena. Può seriamente tornare nelle posizioni nobili, poi, l’Utrecht. L’Utreg giocherà in casa del Willem II, che nel proprio stadio ha spesso fermato collettivi più nobili. Infine, sfida interessante tra ADO Den Haag e NAC Breda, penultimo e dunque costretto a fare punti per non complicare la propria situazione di classifica.

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

26.10. 20:00 FC Emmen Venlo

27.10. 18:30 Den Haag Breda

27.10. 19:45 Graafschap Excelsior

27.10. 19:45 Groningen PSV

27.10. 20:45 Zwolle Heracles

28.10. 12:15 Vitesse Sittard

28.10. 14:30 Ajax Feyenoord

28.10. 14:30 Willem II Utrecht

28.10. 16:45 Alkmaar Heerenveen