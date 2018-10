PremierLeague - I risultati del sabato

Una Premier League che dimostra equilibrio in partite importanti per la salvezza e in quelle nella corsa europea. Detto della vittoria ennesima straordinaria del Liverpool, gli altri risultati sono state conferme.

FULHAM-BOURNEMOUTH 0-3: Continua la rincorsa europea degli ospiti che confermano di essere sempre di più le rivelazioni della stagione inglese. Il match si sblocca grazie a un calcio di rigore netto, trasformato da Wilson. Nella ripresa, dopo un sostanziale equilibrio della prima frazione, la partita sembra non volere decollare fino al 72' con il gol di Brooks, che conclude azione dei compagni. Terzo gol di puro istinto di Wilson che regala un trionfo davvero meritato.

BRIGHTON-WOLVES 1-0: Partita che vive senza troppi spunti, due squadre che dimostrano di poter essere due belle rivelazioni della stagione per metà classifica. Basta un gol targato Murray al 48' della ripresa per rompere un perfetto equilibrio.

SOUTHAMPTON-NEWCASTLE 0-0: I limiti di queste due squadre si sono visti tutti. I gol faticano ad arrivare e gli attacchi dimostrano la pochezza realizzativa vista fino ad ora. Un pareggio che non serve a nessuna delle due per la lotta alla permanenza nella massima serie.

WATFORD-HUDDERSFIELD 3-0: Continua la meravigliosa favola di un Watford che vede davvero un sogno europeo possibile. Il primo gol lo segna Pereyra. Doppio vantaggio targato Deulofeu,autore di una prestazione magistrale in campo. Terzo marcatore Success e un successo che fa volare i Cervi davvero a vette e a situazioni davvero interessanti di classifica.