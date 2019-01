Ligue 1- Il Monaco non sa più vincere e sprofonda, il Bordeaux blocca il Lione. I risultati del sabato

È da ribadire, come se già non fosse chiaro, che il Monaco sprofonda sempre di più verso le tenebre e la sua crisi non sembra vedere ancora un minimo spiraglio di luce. La cura Henry ancora non sta dando i suoi frutti e la squadra continua a non vincere dall'11 Agosto sul campo del Nantes, data nella quale si disputò la prima giornata di campionato. Il Reims vince, a decidere la partita è una rete al 24' di Cafaro che lascia andare i monegaschi all'ultimo posto della graduatoria. Nell'anticipo delle 17:00, invece, l'Olympique Lione si offre al Marsiglia, che in caso di vittoria questa sera contro il Montpellier scavalcherà i rivali al quarto posto. La squadra allenata da Genesio trova il vantaggio poco prima del finale della prima frazione di gioco con Aouar, ma viene raggiunta al 73' con una rete dell'ex bergamasco Cornelius, il quale trova il primo centro con la maglia del Bordeaux.

Vince di misura, seppur non convincendo il Nizza che beneficia di un autogol del difensore dell'Amiens Gouano per ottenere tre punti importanti tra le mura amiche del fantastico Allianz Riviera. Si avvicina verso la zona retrocessione anche il Dijon che cade in casa subendo dal Nimes un netto poker nel quale figura la doppietta di Bouanga e le reti di Savanier e Briancon. Si ferma al sesto posto e fallisce l'aggancio al Lione lo Strasburgo che apre le danze al 51' con Mothiba, ma viene raggiunto ventuno giri d'orologio più tardi dall'ex Bournemouth Gradel. Infine passa in trasferta anche il Rennes, che nel giro di nove minuti, intorno all'ora di gioco, infila due reti al Caen con Hunou e Sarr. Inutile la rete al 90' di Crivelli per i padroni di casa.

I RISULTATI DI GIORNATA

Olympique Lione-Bordeaux 1-1 Caen-Rennes 1-2 Dijon-Nimes 0-4 Nizza-Amiens 1-0 Reims-Monaco 1-0 Strasburgo-Tolosa 1-1