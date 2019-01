Roma, vincere contro il Cska per ipotecare la qualificazione

Questa sera la Roma sarà in scena a Mosca contro il Cska. Una partita molto importante per i giallorossi che punteranno al successo per ipotecare la qualificazione agli ottavi. La squadra di Di Francesco è prima nel Girone G a pari punti con il Real Madrid ed ha una migliore differenza reti.

E' un dato di fatto che la Roma in Europa sta giocando molto meglio rispetto che in campionato: già dall'anno scorso con la semifinale raggiunta i giallorossi hanno trovato gli stimoli giusti in Champions, quelli che non hanno ancora scovato nella nostra Serie A.

In difesa tornerà Manolas, dopo l’assenza contro la Fiorentina che completerà il pacchetto arretrato insieme a Santon sulla destra, Kolarov e Fazio. La mediana sarà composta da Cristante e Nzonz, mentre sulla trequarti agiranno Florenzi, Lorenzo Pellegrini e Kluivert. In avanti Dzeko.

Il Cska cercherà di ribaltare la situazione nel girone provando a vincere questa sera tra le mura amiche. Difatti i russi hanno già battuto il Real Madrid e vorranno ripetersi stasera contro la Roma.

Goncharenko dovrà fare a meno di parecchi giocatori, infatti saranno out Bistrović, Kuchaev, Makarov e Vasin. Anche Dzagoev ed Hernandez sono in forte dubbio, quindi niente difesa a tre per il CSKA, dentro Dzagoev da trequartista.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Viktor Goncharenko: "L'importante è attaccare veloce, e soprattutto cambiare gli schemi durante la partita. Vediamo cosa succede. Sia con la Roma che con il Real Madrid abbiamo fatto una buona mezz'ora iniziale".

Eusebio di Francesco : "Siamo arrivati un giorno prima proprio per questo, per adattarci al clima. Sarà determinante impattare bene ad inizio gara, ci dobbiamo aspettare le loro pressioni visto che ci sarà un gran pubblico".

LA PROBABILE FORMAZIONE

CSKA Mosca (4-3-1-2): Akinfeev; Fernandes, Magnusson, Becao, Nababkin; Oblyakov, Akhmetov, Vlasic; Dzagoev; Chalov, Sigurdsson.

Roma (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Florenzi, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.